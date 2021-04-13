Як тобі таке Ілон Маск? Українець створив електричний "Запорожець"

Українець з Кропивницького кинув виклик автомобілям Tesla і створив електричний "Запорожець". Як зізнався винахідник, у нього не було мети побити чийсь рекорд – він просто хотів свій власний електромобіль на кожен день.

Житель Кропивницького Дмитро придбав раритетну модель "Запорожця" ЗАЗ-965 ("горбатий") і почав перетворювати його в машину з електроприводом. Зовнішній вигляд він постарався зберегти повністю, хоча від деякого тюнінгу не втримався.

Двигун для свого електромобіля Дмитро зробив сам, а батарею склав з частини тягового акумулятора від Nissan Leaf. Він використовував 9 модулів, які видавали 3,9 кВт.

Це небагато, але для невеликих поїздок винахіднику цього вистачало – влітку на одній зарядці "Запорожець" міг проїхати 55 км, взимку – лише 30, оскільки працював обігрівач. Машину Дмитро використовував як повсякденний транспорт.

Українець створив власний електромобіль

Через кілька років власнику маленького електромобіля захотілося більшої динаміки, і він взявся за повне перероблення свого агрегату. Заодно довелося частково переробити ходову і кузов.

Спочатку батарея планувалася невелика, відповідно і двигун повинен був бути на невелику робочу напругу. В основу Дмитро знову взяв силовий агрегат від Nissan Leaf і знову почав вручну майструвати: стартер перемотав заново своїм проводом, перерахувавши обмотку так, щоб двигун працював від струму напругою не 400 вольтів, а 30-75 В.

Коробку передач залишив від ЗАЗ, але в ній залишилася лише третя і четвертий ступені, решта – видалив, в тому числі й задню. Реверс машина давала електричним шляхом, шляхом змін електродвигуна.

Але в такому вигляді "Запорожець" проїздив недовго, і Дмитро зрозумів, що для справжньої динаміки потрібна повномасштабна батарея і потужний двигун.

Під час третього перероблення автомобіль отримав штатний двигун від Nissan Leaf, з якого можна зняти до 200 кВт потужності. Але для цього потрібен був тяговий контролер, який Дмитро зібрав своїми руками на основі блоку від Chevrolet Volt.

Українець створив власний електромобіль на базі "Запорожця"

Крім того, довелося поставити на машину широкі колеса великого діаметра і переробити задню підвіску. Також він посилив важелі, і маточини замінив нісановськими з дисковими гальмами. Через великі колеса довелося збільшити вирізи задніх колісних арок.

Минулого тижня відбувся тестовий заїзд 52-річного "Запорожця" і він легко перевищив швидкість в 100 км/годину. Розгін він набрав за 6, 43 секунди – це вражаючий показник.