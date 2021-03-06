Названы самые надежные б/у авто из США, которые чаще всего выбирают украинцы

На автомобильном рынке Украины продолжает расти спрос на американские автомобили с пробегом. Их можно купить на аукционах за хорошую цену - для себя или на продажу.

Об этом сообщает ресурс auto.ria.com.

Рейтинг самых популярных моделей американских б/у авто , по мнению экспертов, выглядит так:

Ведь недобросовестные продавцы могут пытаться сбыть машину после ДТП или "утопленника".

При этом эксперты советуют подходить к покупке выбору такого авто обдуманно - при выборе внимательно изучить историю автомобиля.

Ранее эксперты рассказали, как правильно подготовить автомобиль к весне, и какие типичные ошибки при этом чаще всего допускают автомобилисты.

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