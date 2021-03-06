ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Названы самые надежные б/у авто из США, которые чаще всего выбирают украинцы

Новина українською → Суббота 06 марта 2021 13:10
Названы самые надежные б/у авто из США, которые чаще всего выбирают украинцы Названы самые надежные б/у авто из США (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

На автомобильном рынке Украины продолжает расти спрос на американские автомобили с пробегом. Их можно купить на аукционах за хорошую цену - для себя или на продажу.

Об этом сообщает ресурс auto.ria.com.

При этом эксперты советуют подходить к покупке выбору такого авто обдуманно - при выборе внимательно изучить историю автомобиля.

Ведь недобросовестные продавцы могут пытаться сбыть машину после ДТП или "утопленника".

Рейтинг самых популярных моделей американских б/у авто, по мнению экспертов, выглядит так:

  • Ford Fusion от 2013 года - $10 000;
  • Nissan Rogue от 2013 года - $13 000;
  • Volkswagen Passat от 2011 года - $9000;
  • Volkswagen Jetta от 2011 года - $8000;
  • Ford Focus от 2011 года - $7500;
  • FordEscape от 2013 года - $10 500;
  • Hyundai Sonata от 2011 года - $9000;
  • Toyota Camry от 2011 года - $11 000;
  • Nissan Leaf от 2011 года - $7000;
  • BMW X5 от 2010 года - $14 700;
  • KIA Optima от 2011 года - $8800;
  • Volkswagen Tiguan от 2009 года - $9900;
  • Hyundai Elantra от 2012 года - $8500;
  • BMW 3 series от 2012 года - $12 000;
  • Mazda 3 от 2013 года - $8800.

Ранее эксперты рассказали, как правильно подготовить автомобиль к весне, и какие типичные ошибки при этом чаще всего допускают автомобилисты.

Также мы писали, в каких случаях моторное масло нужно менять раньше, чем положено.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь автомобили
LITE
Лилия Ребрик рассказала, как борется с коронавирусом: советую так делать!
Лилия Ребрик рассказала, как борется с коронавирусом: советую так делать!