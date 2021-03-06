Названы самые надежные б/у авто из США, которые чаще всего выбирают украинцы
Названы самые надежные б/у авто из США (фото: freepik)
На автомобильном рынке Украины продолжает расти спрос на американские автомобили с пробегом. Их можно купить на аукционах за хорошую цену - для себя или на продажу.
Об этом сообщает ресурс auto.ria.com.
При этом эксперты советуют подходить к покупке выбору такого авто обдуманно - при выборе внимательно изучить историю автомобиля.
Ведь недобросовестные продавцы могут пытаться сбыть машину после ДТП или "утопленника".
Рейтинг самых популярных моделей американских б/у авто, по мнению экспертов, выглядит так:
- Ford Fusion от 2013 года - $10 000;
- Nissan Rogue от 2013 года - $13 000;
- Volkswagen Passat от 2011 года - $9000;
- Volkswagen Jetta от 2011 года - $8000;
- Ford Focus от 2011 года - $7500;
- FordEscape от 2013 года - $10 500;
- Hyundai Sonata от 2011 года - $9000;
- Toyota Camry от 2011 года - $11 000;
- Nissan Leaf от 2011 года - $7000;
- BMW X5 от 2010 года - $14 700;
- KIA Optima от 2011 года - $8800;
- Volkswagen Tiguan от 2009 года - $9900;
- Hyundai Elantra от 2012 года - $8500;
- BMW 3 series от 2012 года - $12 000;
- Mazda 3 от 2013 года - $8800.
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