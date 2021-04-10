Растаможка "евроблях" по новым правилам: что ждет автовладельцев

Закон о растаможивании "евроблях" Верховная Рада Украины приняла за основу еще в конце февраля. Но его отправили в комитеты по налоговой и таможенной политики доя устранения несоответствий и подготовке ко второму чтению.

Какие изменения были внесены в законопроекты № 4643-д и № 4644-р, рассказали в "Институте исследований авторынка".

В целом суть всех законопроектов не изменилась, и они будут касаться только тех "евроблях", которые уже были ввезены в Украину. Однако депутаты внесли ряд существенных поправок.

Какие правки внесли

Только ввезенные "евробляхи" – на автомобили, которые будут ввозиться в Украину в период действия закона, скидки распространяться не будут.

Правила будут действовать только 180 дней – дополнительно еще 3 месяца смогут получить военные, которые находятся в зоне боевых действий на Востоке Украины. После указанного срока – большие штрафы для всех.

Льготные условия будут распространяться только на легковые авто и грузовые автомобили с массой до 3,5 тонны.

Минимальный экологический стандарт Евро-2 – легковые автомобили, которые не соответствуют этому стандарту растаможить будет невозможно. Есть дополнительное ограничение по грузовикам – закон о первой регистрации авто требует экологический стандарт Евро-5. То есть, растаможить можно будет только грузовые транспортные средства с 2010 года выпуска.

Для льготной растаможки придется заплатить "добровольный" взнос в размере 8500 гривен. Или же при тех же 8500 гривен можно будет вывезти автомобиль за пределы Украины, если растаможить авто не будет смысла. Это позволит избежать больших штрафов.

Стоимость растаможки будет зависеть от возраста авто и его объема двигателя – чем старше авто и чем больше объем двигателя, тем дороже будет его растаможка. В среднем придется заплатить от 1000 до 3000 долларов.

Что еще изменилось

Оформить по упрощенному порядку и льготному тарифу предлагают автомобили с иностранной регистрацией, которые были ввезены в режиме транзита и находились на территории Украины до 31 декабря 2020 года. Если авто было за пределами страны по состоянию на 31 декабря 2020 года, то под "акцию" не попадает.

Эксперты говорят, что с одной стороны это предусматривает защиту от ввоза авто, которые ранее пересекали границу в туристических целях. С другой стороны – не учтены интересы тех, кто под угрозой огромных штрафов вывез свои "евробляхи" за границу.

Новые правила растаможивания начнут действовать через месяц после опубликования документа – за это время владельцы машин с иностранной регистрацией смогут подготовить необходимые документы и снять авто с учета за рубежом и пройти сертификацию.

Под новый закон не будут попадать автомобили до 5 лет – исследования рынка показали, что стоимость растаможки авто до 5 лет составляла 37,7% от стоимости, старше 5 лет – 84,2%.

Для участников военных действий на Востоке Украины закон будет действовать 270 дней – но только для тех, кто в течении действия закона находится в зоне боевых действий более 90 дней. Для всех остальных период составит 180 дней.

Временного порядка растаможивания не будет.