TAYANNA собралась на Евровидение 2022. Кого еще украинцы хотят отправить на конкурс

Евровидение 2022 состоится в мае следующего года в Италии. На конкурсе Go_A подняли высокую планку для Украины, которую опускать теперь – не годится.

Кто может снова наделать шума на Евровидении - TAYANNA, Макс Барских или Alyona Alyona? Кто из них хочет поехать в Италию в следующем году, а кого "заставляют" фанаты - читайте в нашем материале ниже.

TAYANNA

"Поехать в Италию я бы хотела на Евровидение, честно говоря. На недели три", - цитирует певицу официальный Instagram-аккаунт Евровидения в Украине Evrovision UA.

Артистка, которая в свое время проиграла скандальный финал Нацотбора на Евровидение 2017 группе O.Torvald, говорит, что для участия в следующем песенном действе ей надо себя "переформатировать в психологическом плане, что это о красивом конкурсе и не надо там ни с кем только бороться и побеждать".

"Тогда наверняка я уеду", - подытожила TAYANNA.

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Макс Барских

Еще в марте фанаты украинского поп-идола со всего мира призвали его принять участие в Евровидении 2022.

Портал EurovisionIreland даже выпустил статью "Будет ли Макс Барских представлять Украину на Евровидении в 2022 году?", которая заканчивается такими словами: "Надеемся, Макс покажет всей Европе - и заодно всему миру - свой звездный талант!".

Правда, несмотря на поддержку фанатов, участие артиста в песенном конкурсе маловероятно, ведь он неоднократно ездил на гастроли в Россию и продолжает это делать. Ну, разве что он захочет представлять на Евровидении 2022 какую-то другую страну.

Фото: Макс Барских (instagram.com/max_barskih)

Alyona Alyona

Многие украинские фаны хотят видеть на итальянской сцене AlyonaAlyona, которая уже и так известна далеко за пределами нашей страны, и талант которой пленил миллионы сердец, о чем свидетельствуют многочисленные премии за границей.

Сама же рэп-исполнительница сомневается в целесообразности своего участия в Евровидении. Все дело в стиле ее творчества.

"Я не уверена, готова ли... смотрю - это такой вокальный конкурс, а у меня больше рэп-музыка. Я не знаю", - сказала Алена.

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Кого украинцы хотят отправить на Евровидение 2022?

Среди артистов, чьи имена чаще всего встречаются в соцсетях во время обсуждения лучшего кандидата от Украины для следующего Евровидения, в частности The HARDKISS, Верка Сердючка, ONUKA, AlinaPash, KAZKA и даже эпатажные KAZAKY.

Но у Андрея Данилко сейчас есть определенные проблемы со здоровьем. Вряд ли он захочет "утруждать" себя еще и подготовкой к песенному конкурсу.

У The HARDKISS весной 2022-го запланирован большой стадионный концерт. Который наверняка является более приоритетным действом для звездных рокеров.

Скорее всего, украинцы снова захотят увидеть на Евровидении 2022 исполнителя, который предложит драйвовую песню "соловьиной". В таком случае - ONUKA очень хороший вариант.

А может, KAZKA тоже захочет снова попробовать себя в Нацотборе? Тем паче, мотивация у Саши Зарицкой и Ко должна быть нешуточная после того, как Go_A со своим "Шумом" перегнали хит "Плакала" в рейтинге самых популярных украинских песен на Spotify за всю историю.

Вероятные представители Украины на Евровидении 2022? (instagram.com/eurovision.ua)

А кто ваш идеальный представитель Украины на Евровидении 2022? Пишите в комментариях на Facebook!