Alyona Alyona поделилась своими планами на Евровидение 2022

Украинская рэперша Alyona Alyona рассказала, планирует ли принимать участие в Евровидении 2022. Поклонники уже давно зазывают ее представить Украину на песенном конкурсе, но у девушки есть определенные сомнения.

Девушка отметила, что стиль ее музыки не совсем соответствует конкурсу.

"Я не уверена, готова ли я, все же рэп, я смотрю - это такой вокальный конкурс, а у меня больше рэп-музика, я не знаю", - сказала Алена.

А вот на Евровидении 2021 Alyona Alyona болела за Украину и Италию. Она говорит, что выступление победителей - итальянцев Maneskin - ее поразило. Ребята, по мнению артистки, вышли не соревноваться, а с драйвом отыграть концерт.

"Когда вышла Италия, когда мы увидели, мы сразу так: "Вау!". Человек не пытается стараться, он пришел как на свой концерт, и вот так вот просто отдавал. Были сомнения между Францией, во Франции также была очень душевная песня и до мурашек, у кого-то были мурашки, кто-то пускал слезу. Я думаю, что примерно мы все равно поставили высокие баллы Франции и Италии", - рассказала Alyona Alyona, которая была в украинском жюри на конкурсе.

Видео: Alyona Alyona рассказала, поедет ли на Евровидение 2022

Чем прославилась Alyona Alyona

Алена Савраненко (настоящее имя артистки) родилась в Кировоградской области, получила педагогическое образование и работала с дошкольниками в течение нескольких лет. В частности, была воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке (Киевская область), а также работала заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом.

Рэп-тексты она писала с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип "Рибки", а 12 ноября выходит второй видеоклип - на песню "Голови", который в течение месяца набрал 1 млн просмотро.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Что известно про Евровидение 2022

Конкурс традиционно состоится на территории страны-победителя - в Италии. Точные даты еще не названы, но обычно конкурс проводится в мае в три этапа: первый полуфинал, второй полуфинал и гранд-финал.

На сегодня уже 16 стран заявили о своем участии в конкурсе, а за место его проведения соревнуется сразу несколько городов, которые могут похвастаться огромными концертными аренами: Рим, Милан, Турин, Генуя, Болонья.