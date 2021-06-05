Евровидение 2022: где и когда состоится конкурс и кто примет участие
Евровидение 2022 состоится в Италии. Это стало возможно после победы группы Maneskin с песней "Zitti E Buoni" на нынешнем конкурсе, состоявшемся в середине мая в Роттердаме.
Украинцы Go_A на Евровидении 2021, напомним, заняли 5 место, при этом "порвав" публику в зале и телезрителей своим хитом "Shum".
Где, когда и как будет проходить Евровидение 2022, кто будет участвовать, а кто нет - читайте в нашем подробном материале ниже.
Дата Евровидения 2022
Конкурс точно состоится в мае. Схема стандартная: первый полуфинал во вторник, второй полуфинал в четверг и Гранд-финал в субботу.
Точные даты еще не объявлены. Только существует несколько вариантов:
1 - 3, 5, 7 мая
2 - 10, 12, 14 мая
3 - 17, 19, 21 мая
4 - 24, 26, 28 мая
Кроме того, возможно, конкурс стартует еще 26 апреля. Хотя такой вариант-наименее вероятный. А вот вариант, к которому склоняется большинство экспертов сегодня, это вариант №2.
Кстати, на даты проведения Евровидения 2022 могут повлиять... футбольные матчи. Ведь именно в мае проходят полуфиналы и финал Лиги чемпионов и Лиги Европы, рейтинги трансляций которых, судя по всему, на порядок больше, чем телерейтинг песенного конкурса.
В каком городе пройдет Евровидение 2022
Существует ряд условий, которым должен соответствовать город, чтобы иметь возможность организовать Евровидение.
Например, город должен иметь соответствующую площадку, которая вмещает 10 тыс. человек, а также в которой не будет происходить других мероприятий в течение пяти-семи недель до Евровидения.
В городе и пригороде (в пределах 40 мин дороги от концертной площадки) должны быть гостиницы, в которых смогут остановиться от 2 до 3 тыс. музыкальных фанатов.
На сегодня рассматриваются следующие варианты проведения Евровидения 2022:
- PalaLottomatica (Palazzo dello Sport) в Риме
Фото: PalaLottomatica (eurovisionworld.com)
- Mediolanum Forum в Милане
Фото: Mediolanum Forum (eurovisionworld.com)
- Pala Alpitour или Torino Palavela в Турине
Фото: Pala Alpitour (eurovisionworld.com)
Фото: Torino Palavela (eurovisionworld.com)
- Palasport di Genova в Генуе
Фото: Palasport di Genova (eurovisionworld.com)
- Unipol Arena в Болонье
Фото: Unipol Arena (eurovisionworld.com)
Какие страны будут участвовать
На сегодня 16 стран выразили заинтересованность в участии в конкурсе:
- Австралия
- Бельгия
- Хорватия
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Греция
- Израиль
- Италия
- Нидерланды
- Норвегия
- Сан-Марино
- Сербия
- Швеция
- Швейцария
А вот участие Беларуси - под огромным вопросом ведь страну отстранили от конкурса на неограниченный срок. И судя по ситуации, которая происходит в этом государстве во главе с Лукашенко, в 2022 году белорусских исполнителей мы снова не увидим.
К слову, телевизионные организации-члены ЕВС от имени своих стран имеют до октября 2021 года официально подать заявки на участие в Евровидении 2022.
Билеты на Евровидение 2022
Билеты на песенное действо обычно поступают в продажу в ноябре/декабре. Поэтому, желанные билетики меломаны смогут приобрести в конце 2021 года. Конечно, если не случится никаких форс-мажоров.
Когда именно билеты появятся в продаже, и какой будет их цена - точно не знают даже организаторы конкурса.
"Начало продаж билетов зависит от нескольких факторов: нужно выбрать город и арену, выбрать билетное агентство, спроектировать план трибун, дизайн сцены, размещение камер и тому подобное", - говорят представители ЕВС.
Добавим, что билеты на Евровидение 2021 стоили от 40 до 245 евро. Самые дорогие тикеты продавались на Гранд-финал Евровидения 2019, который проходил в Израиле. Тогда стоимость некоторых билетов достигала 415 евро.
Напомним, недавно Go_A ворвались в чарт Billboard и установили новый рекорд.
Ранее мы писали, что Макса Барских хотят видеть на Евровидении 2022 от Украины.