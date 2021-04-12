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Вау-эффект и свобода: как alyona alyona наделала шума во всем мире

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 17:38
Вау-эффект и свобода: как alyona alyona наделала шума во всем мире Коллаж РБК-Украина: alyona alyona выпустила "Galas" и продолжает покорять мир
Автор: Дмитрий Войналович

В Украине, наверное, не осталось людей, которые не слышали имя alyona alyona. И даже ярых противников хип-хопа стопроцентно не обошел стороной тот хайп, который бурлит вокруг артистки с самого начала ее творческого пути.

Это и не удивительно. Ведь ежегодно Алена Савраненко не сходит со страниц медиа, регулярно создавая кучу инфоповодов. И вовсе не "желтых" - что в очередной раз подчеркивает ее уникальность среди звезд украинского шоу-биза.

И не только украинского. alyona alyona уже давно покорила своими строками и флоу меломанов всего мира. Поэтому не удивительно, что его творчество постоянно находит отклики среди американских и европейских критиков.


alyona alyona - звезда мирового уровня

Когда мы говорим, что Алену слушают, любят и уважают далеко за пределами Украины, в этом нет никакого преувеличения. Почему? Потому что далеко не всем нашим артистам раздают самые престижные премии и награды заграницей.

Например, alyona alyona победила в международной музыкальной премии Anchor, организаторы которой прокомментировали триумф украинки так: "Мы выбрали артистку, которая заставила нас "офигеть" с первой же минуты, когда она начала выступать".

А уже через некоторое время наша "пышка-пушка" выстрелила на Music Moves Europe Talent Awards в номинации Public Choice Award ("Выбор публики") и получила 5000 евро от Евросоюза, а также выиграла съемку лайв-сессии в парижской студии Deezer.

В дополнение к этому украинская рэп-звезда получила еще 10 000 евро от Европейской Комиссии как одна из 8 победителей, выбранных членами жюри премии.

alyona alyona есть нечто действительно особенное, что выходит за рамки ее несомненно впечатляющего внешнего вида, ее уверенного отношение, ее захватывающего потока, ее лирических способностей, качества звука и даже ее альтер-эго, которое работало в детском саду", - отметили в ММЕТА.


Кроме того, о ней пишет New York Times, а ООН награждает премией Women In Arts за поддержку глобального движения за гендерное равенство HeForShe.

И этот и так впечатляющий послужной список Алены - лишь незначительный перечень международных побед. Как ее личных, так и побед всей страны.

В чем же феномен alyona alyona?

"Почему именно alyona alyona?" - удивляются некоторые украинцы в социальных сетях.

Действительно, неужели у нас нет других рэп-исполнителей, которые читают не хуже, чем она? Есть. И много. Но, как показывает практика, просто крутой речитатив и кач - этого мало, чтобы достучаться к сердцам миллионов.

Форма это важно, но содержание - еще важнее. А в сочетании с вау-эффектом, которым обладает Савраненко, имеем свою селебретиз с лучшими качествами, которыми обладают действительно большие суперзвезды.


Быстро, агрессивно, напористо и уверенно

Именно в этих словах заключается фундамент рэп-успеха экс-воспитательницы из села под Киевом, считает директор музыкального пиар-агентства "Много Воды" Саша Вареница.

"Конечно, это сразу поражает любого слушателя, независимо от того, понимает ли он украинский язык или нет. Когда у артиста есть вау-эффект, его потенциал не знает границ и премьера на международном уровне развивается быстро. Отсюда такой стремительный прорыв на европейские фестивали и шоукейсы", - говорит эксперт.

Конечно, команда артистки вносит немалую лепту в успех Савраненко.

"С Аленой работает букинг-агентство More Zvukov. Руководитель агентства Наташа Подобед хорошо разбирается в том, как устроена европейская индустрия. Она знает, где есть какие-то шоукейсы или премии, какие там сроки подачи заявок, критерии и прочее. Это очень важно - в целом попасть на радар подобных премий и правильно все оформить. А дальше вступает в силу еще один важный фактор - актуальные тренды в Европе: феминизм, бодипозитив. Алена идеально вписывается в эту конъюнктуру. Все это вместе с ее талантом и дает тот потрясающий результат, который есть сегодня у нее и ее команды", - отмечает Вареница.


Харизма, которая так и прет!

А в этом факторе видит феномен мирового успеха Алены известный саундпродюсер и композитор Назарий Гук, которого большинство знает по сценическому имени JULIK.

"Она делает то, от чего кайфует. А когда происходит этот процесс - ты свободен. И это чувствуется в самом материале / контенте. А насколько известно, в Европе люди привыкли ко всему простому, и чувствуют эту своеобразную свободу. Свободу во всем: в манере, музыке, общем образе. А еще она поднимает важные темы, которые переживает, наверное, каждый. alyona alyona является воплощением чего-то нового, смелого и новаторского. Думаю, что европейцы как раз ценят больше видео, которые являются нестандартным и не похожими на другое. Здесь комплекс: искренность и отдача, которую трудно спутать с чем-то", - объясняет феномен Алены JULIK.


А что дальше?

На днях alyona alyona выпустила свой новый альбом "Galas". Одна из титульных композиций пластинки называется "Читаю реп". И она, конечно же, социальная и актуальна.

"Этим треком я хочу раскрыть первые переживания и первые воспоминания человека, который любит свою страну до слез, но так часто бывает не дома", - комментирует артистка.

Это ли не то самое подтверждение всего выше написанного о феномене alyona alyona? Честность и актуальность этой великой (во всех смыслах слова) украинки, уверены, еще не раз будут отмечены не только международными премиями, но и - главное - любовью миллионов и миллионов людей во всем мире.

Ранее мы писали, что alyona alyona наконец назвала имя бойфренда.

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