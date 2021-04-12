Вау-эффект и свобода: как alyona alyona наделала шума во всем мире

Это и не удивительно. Ведь ежегодно Алена Савраненко не сходит со страниц медиа, регулярно создавая кучу инфоповодов. И вовсе не "желтых" - что в очередной раз подчеркивает ее уникальность среди звезд украинского шоу-биза.

В Украине, наверное, не осталось людей, которые не слышали имя alyona alyona . И даже ярых противников хип-хопа стопроцентно не обошел стороной тот хайп, который бурлит вокруг артистки с самого начала ее творческого пути.

И не только украинского. alyona alyona уже давно покорила своими строками и флоу меломанов всего мира. Поэтому не удивительно, что его творчество постоянно находит отклики среди американских и европейских критиков.



alyona alyona - звезда мирового уровня

Когда мы говорим, что Алену слушают, любят и уважают далеко за пределами Украины, в этом нет никакого преувеличения. Почему? Потому что далеко не всем нашим артистам раздают самые престижные премии и награды заграницей.

Например, alyona alyona победила в международной музыкальной премии Anchor, организаторы которой прокомментировали триумф украинки так: "Мы выбрали артистку, которая заставила нас "офигеть" с первой же минуты, когда она начала выступать".

А уже через некоторое время наша "пышка-пушка" выстрелила на Music Moves Europe Talent Awards в номинации Public Choice Award ("Выбор публики") и получила 5000 евро от Евросоюза, а также выиграла съемку лайв-сессии в парижской студии Deezer.

В дополнение к этому украинская рэп-звезда получила еще 10 000 евро от Европейской Комиссии как одна из 8 победителей, выбранных членами жюри премии.

"У alyona alyona есть нечто действительно особенное, что выходит за рамки ее несомненно впечатляющего внешнего вида, ее уверенного отношение, ее захватывающего потока, ее лирических способностей, качества звука и даже ее альтер-эго, которое работало в детском саду", - отметили в ММЕТА.



Кроме того, о ней пишет New York Times, а ООН награждает премией Women In Arts за поддержку глобального движения за гендерное равенство HeForShe.

И этот и так впечатляющий послужной список Алены - лишь незначительный перечень международных побед. Как ее личных, так и побед всей страны.

В чем же феномен alyona alyona?

"Почему именно alyona alyona?" - удивляются некоторые украинцы в социальных сетях.

Действительно, неужели у нас нет других рэп-исполнителей, которые читают не хуже, чем она? Есть. И много. Но, как показывает практика, просто крутой речитатив и кач - этого мало, чтобы достучаться к сердцам миллионов.

Форма это важно, но содержание - еще важнее. А в сочетании с вау-эффектом, которым обладает Савраненко, имеем свою селебретиз с лучшими качествами, которыми обладают действительно большие суперзвезды.



Быстро, агрессивно, напористо и уверенно

Именно в этих словах заключается фундамент рэп-успеха экс-воспитательницы из села под Киевом, считает директор музыкального пиар-агентства "Много Воды" Саша Вареница.

"Конечно, это сразу поражает любого слушателя, независимо от того, понимает ли он украинский язык или нет. Когда у артиста есть вау-эффект, его потенциал не знает границ и премьера на международном уровне развивается быстро. Отсюда такой стремительный прорыв на европейские фестивали и шоукейсы", - говорит эксперт.

Конечно, команда артистки вносит немалую лепту в успех Савраненко.

"С Аленой работает букинг-агентство More Zvukov. Руководитель агентства Наташа Подобед хорошо разбирается в том, как устроена европейская индустрия. Она знает, где есть какие-то шоукейсы или премии, какие там сроки подачи заявок, критерии и прочее. Это очень важно - в целом попасть на радар подобных премий и правильно все оформить. А дальше вступает в силу еще один важный фактор - актуальные тренды в Европе: феминизм, бодипозитив. Алена идеально вписывается в эту конъюнктуру. Все это вместе с ее талантом и дает тот потрясающий результат, который есть сегодня у нее и ее команды", - отмечает Вареница.



Харизма, которая так и прет!

А в этом факторе видит феномен мирового успеха Алены известный саундпродюсер и композитор Назарий Гук, которого большинство знает по сценическому имени JULIK.

"Она делает то, от чего кайфует. А когда происходит этот процесс - ты свободен. И это чувствуется в самом материале / контенте. А насколько известно, в Европе люди привыкли ко всему простому, и чувствуют эту своеобразную свободу. Свободу во всем: в манере, музыке, общем образе. А еще она поднимает важные темы, которые переживает, наверное, каждый. alyona alyona является воплощением чего-то нового, смелого и новаторского. Думаю, что европейцы как раз ценят больше видео, которые являются нестандартным и не похожими на другое. Здесь комплекс: искренность и отдача, которую трудно спутать с чем-то", - объясняет феномен Алены JULIK.



А что дальше?

На днях alyona alyona выпустила свой новый альбом "Galas". Одна из титульных композиций пластинки называется "Читаю реп". И она, конечно же, социальная и актуальна.

"Этим треком я хочу раскрыть первые переживания и первые воспоминания человека, который любит свою страну до слез, но так часто бывает не дома", - комментирует артистка.

Это ли не то самое подтверждение всего выше написанного о феномене alyona alyona? Честность и актуальность этой великой (во всех смыслах слова) украинки, уверены, еще не раз будут отмечены не только международными премиями, но и - главное - любовью миллионов и миллионов людей во всем мире.