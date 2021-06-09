Хит группы Go_A для Евровидения 2021 сместил легендарный "Плакала" от KAZKA

Украинская группа Go_A, которая буквально наделала шума на Евровидении 2021, вытеснила легендарный хит "Плакала" группы KAZKA в Spotify. Теперь "SHUM" занимает первое место среди украиноязычных песен по прослушиваниям.

Об этом говорится на официальной Instagram-странице Евровидения в Украине.

"SHUM" - самая популярная украиноязычная песня в Spotify. "SHUM" сместил легендарный трек "Плакала" группы KAZKA за прослушиваниями и таким образом стал самым популярным украиноязычным треком и занял 3 место за прослушиваниями после "Grunk Groove" и "Elefante"!" - говорится в сообщении.

Поклонники в комментариях поздравляют украинцев с невероятным достижением.

Шум - в саме серденько.

Поплакала і стоп, шум зашумів.

Сьогодні перевіряла польські чарти на Spotify. Народ, наш Шум перегнав таки їхні легендарні хіти!

Ох і наробили Шуму, тепер будемо Шуміти.

Шум - то є пісня, яка назавжди залишиться в наших серцях. Шум the best.

Как Go_A покоряют Европу и не только

Выступление украинцев вошло в перечень 10 самых популярных видео на официальном YouTube-канале Евровидения. Сейчас песня группы в финале набрала более 14 млн просмотров.

Позже SHUM дебютировал в еженедельном глобальном хит-параде Billboard Global 200 excl US, ворвавшись в чарт сразу на 80-ю строчку.