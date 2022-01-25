Татьянин день 25 января: красивые поздравления в стихах и открытках

С Днем Татьяны поздравляю,

Покровительства желаю.

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью,

Только правильных дорог,

Жить всегда чтоб без тревог!

*****

Татьянин день пришел сегодня,

Пускай здоровье принесет,

Пускай подарит много счастья

И все проблемы заберет!

Пускай подарит настроенье

И защитит тебя от зла.

Пусть будет всё всегда в порядке.

И поздравляю я тебя!

*****

Ангел хранитель, Татьяну храни.

В суетном мире ее береги,

Крыльями нежными ты обними,

Теплом и заботой ее награди.

В пути не бросай и от бед сохрани,

Рукою незримою путь укажи.

С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,

И ангел тогда не покинет тебя.

*****

В Татьянин день есть масса пожеланий:

Добра, уюта, много счастья, света

И исполнения всех ваших пожеланий,

И вдохновения, удачи и успехов.

Пускай прекрасными становятся все дни.

Благополучия вам, радости, любви.

*****

Татьяны, Танечки, Танюши,

Примите наши поздравления!

В Татьянин день пусть окружает

Вас радость, счастье и веселье!



Пусть Ангел ваш по жизни рядом

Оберегает, наставляет.

И все желания красавиц

Легко и быстро исполняет!



Здоровья, благ и всех свершений

Всем Таням, Танечкам, Танюшам.

Январь для вас — пора везений,

А имя — оберег ваш лучший!

*****

Чарівне ім’я — Тетяна!

В твоє свято побажаю,

Щоб здорова була й гарна,

Щоб проблем і бід не знала.

Щоб сама кохала ніжно,

Й трепетно була кохана.

У цей день холодний, сніжний

Всі букети — для Тетяни!

*****

В день Тетяни привітання

Я тобі, красуне, шлю.

Хай Свята оберігає

Долю і любов твою.

Хай шепоче тобі ніжно

Мудрі по життю поради,

Боронить нехай від горя,

Від образи та від зради.

******

З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,

Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.

Думки твої хай будуть чистіші від сльози

Щоби в житті не було ні шторму, ні грози.

Щоби могла дозволити собі розкішні речі,

Щоб у вухах дзвеніло від реготу малечі.