Тетянин день 25 січня: красиві привітання у віршах і листівках

З Днем Тетяни вітаю,

Заступництва бажаю.

Ангел нехай тебе зберігає

Від турбот і від образ.

Щастя, міцного здоров'я,

Радості, добра з любов'ю,

Тільки правильних доріг,

Жити завжди щоб без тривог!

*****

Тетянин день прийшов сьогодні,

Нехай здоров'я принесе,

Нехай подарує багато щастя

І всі проблеми забере!

Нехай подарує настрій

І захистить тебе від зла.

Нехай буде все завжди в порядку.

І вітаю я тебе!

*****

Ангел хранитель, Тетяну бережи.

В суєтному світі її бережи,

Крилами ніжними ти обійми,

Теплом і турботою її нагороди.

В дорозі не кидай і від бід збережи,

Рукою незримою шлях вкажи.

З днем ангела, Таня, повір в чудеса,

І ангел тоді не покине тебе.

*****

У Тетянин день є маса побажань:

Добра, затишку, багато щастя, світла

І виконання всіх ваших побажань,

І натхнення, удачі та успіхів.

Нехай прекрасними стають всі дні.

Благополуччя вам, радості, любові.

*****

Тетяни, Танечки, Танюші,

Прийміть наші вітання!

У Тетянин день нехай оточує

Вас радість, щастя і веселощі!



Нехай Ангел ваш по життю поруч

Оберігає, наставляє.

І всі бажання красунь

Легко і швидко виконує!



Здоров'я, благ і всіх звершень

Всім Таням, Танечкам, Танюшам.

Січень для вас — пора везінь,

А ім'я-оберіг ваш найкращий!

*****

Чарівне ім'я - Тетяна!

У твоє свято побажаю,

Щоб здорова була й гарна,

Щоб проблем і бід не знала.

Щоб сама кохала ніжно,

Й трепетно була кохана.

У цей день холодний, сніжний

Всі букети - для Тетяни!

*****

У день Тетяни привітання

Я тобі, красуне, шлю.

Хай Свята оберігає

Частку і любов твою.

Хай шепоче тобі ніжно

Мудрі по життю поради,

Боронити Хай від горя,

Від образи та від зради.

******

З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,

Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.

Думки твої хай будуть чистіші від сльози

Щоби в житті не було ні шторму, ні грози.

Щоби могла дозволити собі розкішні речі,

Щоб у вухах дзвеніло від реготу малечі.