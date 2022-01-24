Эта молитва на Татьянин день поможет защитит от всего злого и исполнит заветное желание

В период гонения христиан ее схватили и заставляли отречься от христианства. Но она уговоры не поддалась и ее сначала пытали, а потом казнили. Во время истязаний она непрерывно читала молитвы.

Татьянин день празднуют ежегодно 25 января. Святая Татиана была настоятельницей в храме и посвятила свою жизнь Богу. Она поддерживала и помогала обездоленным, немощным и тем, кто попал в беду.

Эти молитвы в день ее памяти имеют очень большую силу и помогут защитить от всего злого, а также исполнить самое сокровенное желание. Какие молитвы нужно прочитать на Татьянин день – читайте ниже.

Молитву нужно читать перед чудотворной иконой Божией Матери "Скоропослушница". Эту икону написали на Святой Горе Афон и хранится она в монастыре Дохиар в Греции.

Она помогает при различных тяжелых расстройствах со здоровьем, при бедах и неудачах, просьбах о помощи в чем — то очень важном.

Утром нужно подумать о самом заветном желании сразу после пробуждения и от души говорить слова важной молитвы.

О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих!

Призри с высоты небеснаго величия Твоего на мя непотребнаго, ко святой иконе Твоей припадающа: услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Твоему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом божественныя благодати своея и очистит ум мой от помыслов суетных,

да умирит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрые дела и укрепит работати ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит от вечныя муки и не лишит небеснаго своего царствия.

О Преблагословенная Богородице! Ты благоизволила еси нарещися во образе Твоем Скоропослушница, повелевающи всем притекати к Тебе с верою: не презри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих.

На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству вручаю себе во веки веков. Аминь.

Есть еще одна молитва, которая поможет исцелит от тяжелых недугов и даст здоровье матерям и новорожденным детям.

О Свята мученице Тетяно, невісто найсолодшого Жениха твого Христа! Агнице Агнця Божественного!

Голубко цнотливості, запашне тiло ти одягнула стpaждaннями як царськими ризами, до соборів Небесних приєднана, торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності ти обіцяла Богові бути служителькою Церкви, цнoтливість ти зберегла і полюбила Господа більше за всі блага!

До тебе ми молимося і тебе просимо: вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тiла і душі, надихни любов до божественних істин, введи нас на путь чеснот, виблагай нам у Бога ангельську охорону,

вилікуй наші рани, огороди юність, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас, сущих у в’язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, рoзпали пoлум’я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої стpaждання, ми возсилали хвалу Господу нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь