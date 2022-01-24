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Татьянин день 2022: что строго запрещено делать, дабы не навлечь беду

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Понедельник 24 января 2022 17:55
Татьянин день 2022: что строго запрещено делать, дабы не навлечь беду Фото: Татьянин день 2022 (unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

25 января 2022 мы будем отмечать один из особенных именных праздников - Татьянин день, посвященный памяти мученицы Татьяны Римской, принявшей смерть за свою веру. Этот день имеет свои традиции и запреты.

Что можно и нельзя делать на Татьянин день - читайте ниже в нашем материале Styler.

Что запрещено делать 25 января

  • Хвастаться и надевать чужую одежду.
  • Рисковать, заниматься экстремальным спортом - день считается опасным для здоровья.
  • Ссориться и ругаться, особенно, если это происходит в семейном кругу, так как отношения можно испортить надолго.
  • Убирать, стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом.
  • Находиться в неубранном доме, чтобы не навлечь на себя беду - наведите порядок накануне.
  • Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, иначе человек, проигнорировавший другого, сам попадет в беду.
  • Злоупотреблять спиртными напитками.

А вот это нужно сделать, чтобы привлечь счастье

На Татьяны в старину окончательно завершались рождественские гуляния и люди готовились к тому, чтобы приступить к работе. При этом в сам праздник тяжелым трудом все же заниматься нельзя.

Согласно традиций наших предков, на Татьянин день нужно быть миролюбивым и доброжелательным, помогать другим людям.

В этот день принято посещать церковь. Также нужно приготовить вкусный обед и накормить всех членов семьи. Для тех, кого нет рядом, нужно оставить тарелку с едой на столе.

Ранее мы писали, про календарь церковных праздников и постов на февраль 202. Нас ждет много важных и интересных дат.

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