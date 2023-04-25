"Тату, я так скучив": у мережі показали зворушливу розмову хлопчика з батьком-військовим
Через війну, яку розпочала Росія проти України, багато українських дітей змушені тривалий час не бачити своїх батьків. Зворушливе відео з'явилось у мережі, як хлопчик мужньо стримує сльози під час розмови з татом.
Відео опублікувала користувач "28_katya_28" у ТікТок.
На ролику хлопчик говорить з батьком телефоном і мужньо стримує сльози.
Поки тато-військовий щось розповідає сину, по обличчю дитини течуть сльози. Однак, він мужньо намагається показати, що не плаче.
"Тато, я так скучив", - сказав хлопчик.
Поки українські військові захищають українську землю від російських окупантів, їхні найрідніші безмежно за ними сумують.
Користувачі у мережі не могли стримати сльози від побаченого відео. Вони написали:
- Плачу разом з цим хлопчиком. За що це все Україні?;
- Як він мужньо сльози стримує;
- Скільки сили в цьому хлопчику. Він росте достойним сином свого батька;
- Серце розривається. Ці дитячі очки повні сліз;
- Як він тримається, дуже мужня дитина;
- Не можу на таке дивитись. Він точно ні в чому не винен;
- До сліз, який мужній хлопчик;
- Росте справжній чоловік. Як він по-дорослому стримує сльози.
Раніше ми розповідали історію батька і сина, які захищають Україну в одному підрозділі на одній "Гвоздиці".
Також ми писали, батьки російських військових закликають своїх синів мародерити в Україні.