"Тату, я так скучив": у мережі показали зворушливу розмову хлопчика з батьком-військовим

Через війну, яку розпочала Росія проти України, багато українських дітей змушені тривалий час не бачити своїх батьків. Зворушливе відео з'явилось у мережі, як хлопчик мужньо стримує сльози під час розмови з татом.

На ролику хлопчик говорить з батьком телефоном і мужньо стримує сльози.

Поки тато-військовий щось розповідає сину, по обличчю дитини течуть сльози. Однак, він мужньо намагається показати, що не плаче.

"Тато, я так скучив", - сказав хлопчик.

Поки українські військові захищають українську землю від російських окупантів, їхні найрідніші безмежно за ними сумують.

Користувачі у мережі не могли стримати сльози від побаченого відео. Вони написали: