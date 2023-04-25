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"Папа, я так соскучился": в сети показали трогательный разговор мальчика с отцом-военным

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 10:15
"Папа, я так соскучился": в сети показали трогательный разговор мальчика с отцом-военным В сети показали трогательное видео разговора отца и сына (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за войны, которую начала Россия против Украины, многие украинские дети вынуждены длительное время не видеть своих родителей. Трогательное видео появилось в сети, как мальчик мужественно сдерживает слезы во время разговора с папой.

Видео опубликовала пользователь "28_katya_28" в ТикТок.

На ролике мальчик говорит с отцом по телефону и мужественно сдерживает слезы.

Пока папа военный что-то рассказывает сыну, по лицу ребенка текут слезы. Однако он мужественно пытается показать, что не плачет.

"Папа, я так соскучился", - сказал мальчик.

Пока украинские военные защищают украинскую землю от российских оккупантов, их самые родные безгранично по ним скучают.

Пользователи в сети не могли сдержать слезы от увиденного видео. Они написали:

  • Плачу вместе с этим мальчиком. За что это все Украине?;
  • Как он мужественно слезы сдерживает;
  • Сколько сил в этом мальчике. Он растет достойным сыном своего отца;
  • Сердце разрывается. Эти детские глазки полны слез;
  • Как он держится, очень мужественный ребенок;
  • Не могу на это смотреть. Он точно ни в чем не виноват;
  • До слез, какой мужественный мальчик;
  • Растет настоящий мужчина. Как он по-взрослому сдерживает слезы.

Ранее мы рассказывали историю отца и сына, защищающих Украину в одном подразделении на одной "Гвоздике".

Также мы писали, что родители российских военных призывают своих сыновей мародерить в Украине.

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