"Папа, я так соскучился": в сети показали трогательный разговор мальчика с отцом-военным

Из-за войны, которую начала Россия против Украины, многие украинские дети вынуждены длительное время не видеть своих родителей. Трогательное видео появилось в сети, как мальчик мужественно сдерживает слезы во время разговора с папой.

На ролике мальчик говорит с отцом по телефону и мужественно сдерживает слезы.

Пока папа военный что-то рассказывает сыну, по лицу ребенка текут слезы. Однако он мужественно пытается показать, что не плачет.

"Папа, я так соскучился", - сказал мальчик.

Пока украинские военные защищают украинскую землю от российских оккупантов, их самые родные безгранично по ним скучают.

Пользователи в сети не могли сдержать слезы от увиденного видео. Они написали: