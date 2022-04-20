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Родители российских военных призывают своих сыновей мародерить в Украине, - СБУ

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 18:02
Родители российских военных призывают своих сыновей мародерить в Украине, - СБУ Русский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта с родителями, где те призывают своих сыновей мародерствовать в Украине. В частности, они рассматривают войну, как попытку разбогатеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их мародерствовать на полную.

"Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", - говорит отец русскому солдату, который сейчас стоит под Харьковом.

Также он рекомендует сыну не обращать внимание на низкую зарплату, а нехватку денег компенсировать дорогими украинскими автомобилями: "разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие".

Оккупант говорит, что и сам об этом думал, но "наши командиры либо их берут себе и катаются, либо расстреливают из автоматов".

Однако, отец дал совет сыну: "снимите генератор. Генератор на "мерс" и "ауди" стоит тысяч 10-20. Прикопай десяток генераторов - это 200 тысяч".

СБУ отмечает, что родителей так затмила жажда разбогатеть, что они и не думают, что "прикопать" могут его собственного сына.

Ранее мы сообщали, что СБУ перехватила новый разговор врага, где они заявляют, что хотят сравнять с землей "Азовсталь" в Мариуполе.

Также мы писали, что СБУ разоблачила агентов России на Днепропетровщине и Луганщине.

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