"Татова казка, мамина ласка". Олег Сенцов з дружиною відсвяткували перший день народження сина (відео)

Український режисер і військовий ЗСУ Олег Сенцов з дружиною відсвяткували перший день народження маленького сина Дем’яна.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку коханої захисника, юристки Вероніки Велч.
Обраниця Олега поділилася щемливим роликом, на якому подружжя тримає на руках маленького іменинника і допомагає йому задути першу у житті свічку на торті.
Малюк зацікавленими очима дивиться на десерт і намагається дотягнутися до нього.
"Татова казка, мамина ласка. Любимо нашого хлопчика до Сонця і назад. З Днем народження, Демічка!", - підписала відео Велч.
Користувачі мережі побажали хлопчику зростати здоровим, щасливим і під мирним небом.
Олег Сенцов з родиною (фото: facebook.com/veronika.vlech)
Нагадаємо, Олег Сенцов і Вероніка Велч одружилися у липні 2022 року. Для обох цей шлюб став другим.
Сенцов з дружиною (фото: facebook.com/veronika.vlech)
Перша дружина народила режисеру сина Владислава та доньку Аліну, а журналістка Юлія Бабич народила від чоловіка доньку Емму.
У Вероніки є також син від першого шлюбу.
Раніше ми писали, що зірка "Дизель Шоу" вчетверте став батьком.