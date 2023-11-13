"Татова казка, мамина ласка". Олег Сенцов з дружиною відсвяткували перший день народження сина (відео)

Сину Сенцова виповнився рік

Обраниця Олега поділилася щемливим роликом, на якому подружжя тримає на руках маленького іменинника і допомагає йому задути першу у житті свічку на торті.

Малюк зацікавленими очима дивиться на десерт і намагається дотягнутися до нього.

"Татова казка, мамина ласка. Любимо нашого хлопчика до Сонця і назад. З Днем народження, Демічка!", - підписала відео Велч.

Юзери приєднались до привітань

Користувачі мережі побажали хлопчику зростати здоровим, щасливим і під мирним небом.

Олег Сенцов з родиною (фото: facebook.com/veronika.vlech)

Вітаю! Щасливої долі!

Найкращі вітання хлопчику і родині！

Вітаю Вас із Днем Народження Вашого Синочка! Хай буде Безмежно-Щасливим у Вільній Незалежній Україні!

Радію з вами і за вас! Будьте усі благословенні!

Татусеве щастя

Мої щирі вітання. Нехай росте ваш малюк здоровим, щасливим, під мирним небом, на радість всій вашій родині

Нагадаємо, Олег Сенцов і Вероніка Велч одружилися у липні 2022 року. Для обох цей шлюб став другим.

Сенцов з дружиною (фото: facebook.com/veronika.vlech)

Перша дружина народила режисеру сина Владислава та доньку Аліну, а журналістка Юлія Бабич народила від чоловіка доньку Емму.

У Вероніки є також син від першого шлюбу.