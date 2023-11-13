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"Татова казка, мамина ласка". Олег Сенцов з дружиною відсвяткували перший день народження сина (відео)

Олег Сенцов з дружиною (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Автор: Іванна Пашкевич

Український режисер і військовий ЗСУ Олег Сенцов з дружиною відсвяткували перший день народження маленького сина Дем’яна.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку коханої захисника, юристки Вероніки Велч.

Сину Сенцова виповнився рік

Обраниця Олега поділилася щемливим роликом, на якому подружжя тримає на руках маленького іменинника і допомагає йому задути першу у житті свічку на торті.

Малюк зацікавленими очима дивиться на десерт і намагається дотягнутися до нього.

"Татова казка, мамина ласка. Любимо нашого хлопчика до Сонця і назад. З Днем народження, Демічка!", - підписала відео Велч.

Юзери приєднались до привітань

Користувачі мережі побажали хлопчику зростати здоровим, щасливим і під мирним небом.

Олег Сенцов з родиною (фото: facebook.com/veronika.vlech)

  • Вітаю! Щасливої долі!
  • Найкращі вітання хлопчику і родині！
  • Вітаю Вас із Днем Народження Вашого Синочка! Хай буде Безмежно-Щасливим у Вільній Незалежній Україні!
  • Радію з вами і за вас! Будьте усі благословенні!
  • Татусеве щастя
  • Мої щирі вітання. Нехай росте ваш малюк здоровим, щасливим, під мирним небом, на радість всій вашій родині

Нагадаємо, Олег Сенцов і Вероніка Велч одружилися у липні 2022 року. Для обох цей шлюб став другим.

Сенцов з дружиною (фото: facebook.com/veronika.vlech)

Перша дружина народила режисеру сина Владислава та доньку Аліну, а журналістка Юлія Бабич народила від чоловіка доньку Емму.

У Вероніки є також син від першого шлюбу.

Раніше ми писали, що зірка "Дизель Шоу" вчетверте став батьком.

Також Ірина Федишин поділилася рідкісним фото з мамою.

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Олег Сенцовдітинародження дитини