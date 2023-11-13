"Папина сказка, мамина ласка". Олег Сенцов с женой отпраздновали первый день рождения сына (видео)

Украинский режиссер и военный ВСУ Олег Сенцов с женой отпраздновали первый день рождения маленького сына Демьяна.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу любимой защитника, юриста Вероники Вельч.
Избранница Олега поделилась щемящим роликом, на котором супруги держат на руках маленького именинника и помогают ему задуть первую в жизни свечу на торте.
Малыш заинтересованными глазами смотрит на десерт и пытается дотянуться до него.
"Папина сказка, мамина ласка. Любим нашего мальчика до Солнца и обратно. С Днем рождения, Демичка!", - подписала видео Вельч.
Пользователи сети пожелали мальчику расти здоровым, счастливым и под мирным небом.
Олег Сенцов с семьей (фото: facebook.com/veronika.vlech)
Напомним, Олег Сенцов и Вероника Вельч поженились в июле 2022 года. Для обоих этот брак стал вторым.
Сенцов с женой (фото: facebook.com/veronika.vlech)
Первая жена родила режиссеру сына Владислава и дочь Алину, а журналистка Юлия Бабич родила от мужчины дочь Эмму.
У Вероники есть также сын от первого брака.
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