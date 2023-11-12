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"Красуні, як сестри". Ірина Федишин поділилася рідкісним фото з мамою

Неділя 12 листопада 2023 10:10
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"Красуні, як сестри". Ірина Федишин поділилася рідкісним фото з мамою Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Ірина Федишин показала рідкісне фото з мамою, на яку схожа, як дві краплі води.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Як виглядає мама Ірини Федишин

Нещодавно виконавиця повернулася з родиною з Брюсселю, де Ірина проводила благодійні концерти, на яких їй вдалося зібрати кошти на 100 дронів камікадзе для військових.

Першим ділом знаменитість вирішила зустрітися з красунею-мамою та прогулятися Львовом.

&quot;Красуні, як сестри&quot;. Ірина Федишин поділилася рідкісним фото з мамою

Ірина Федишин з мамою (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

"Домовилися сьогодні з мамою зустрітися у центрі Львова, трохи прогулятися містом і провести час разом. коли я побачила маму, то була в шоці: як так можна було, не змовляючись, двом одинаково одягнутися? Відчуваємо одна одну на відстані", - підписала публікацію співачка.

Також вона поцікавилася у прихильників, чи схожі вони з мамою, на їхню думку.

Прихильники відповіли

Фанати у захваті від зовнішнього вигляду як артистки, так і її матері. Вони стверджують, що Леся Федишин виглядає молодо і її легко можна було б прийняти за сестру зірки. Під дописом вони засипали обох жінок компліментами.

&quot;Красуні, як сестри&quot;. Ірина Федишин поділилася рідкісним фото з мамою

Ірина Федишин з мамою (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

  • Схожі дуже-дуже. Як сестрички. Такі улюблені та рідні серцю жінки
  • Дуже схожі! Я думала що старша сестричка і молодша!
  • Такі красиві і стильні! І дуже схожі Не тільки зовнішньо, але і серцем та душею! Радію за Вас,і тішусь! Божого благословення!
  • Ооо, яка у вас мама крута

Нещодавно Катя Осадча замилувала мережу рідкісним фото красуні-бабусі.

Також Alyona Alyona згадала, як у дитинстві її булили батьки через зайву вагу.

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Ірина Федишин звезды шоу-бизнеса