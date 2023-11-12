"Красуні, як сестри". Ірина Федишин поділилася рідкісним фото з мамою
Українська співачка Ірина Федишин показала рідкісне фото з мамою, на яку схожа, як дві краплі води.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.
Як виглядає мама Ірини Федишин
Нещодавно виконавиця повернулася з родиною з Брюсселю, де Ірина проводила благодійні концерти, на яких їй вдалося зібрати кошти на 100 дронів камікадзе для військових.
Першим ділом знаменитість вирішила зустрітися з красунею-мамою та прогулятися Львовом.
Ірина Федишин з мамою (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
"Домовилися сьогодні з мамою зустрітися у центрі Львова, трохи прогулятися містом і провести час разом. коли я побачила маму, то була в шоці: як так можна було, не змовляючись, двом одинаково одягнутися? Відчуваємо одна одну на відстані", - підписала публікацію співачка.
Також вона поцікавилася у прихильників, чи схожі вони з мамою, на їхню думку.
Прихильники відповіли
Фанати у захваті від зовнішнього вигляду як артистки, так і її матері. Вони стверджують, що Леся Федишин виглядає молодо і її легко можна було б прийняти за сестру зірки. Під дописом вони засипали обох жінок компліментами.
Ірина Федишин з мамою (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
- Схожі дуже-дуже. Як сестрички. Такі улюблені та рідні серцю жінки
- Дуже схожі! Я думала що старша сестричка і молодша!
- Такі красиві і стильні! І дуже схожі Не тільки зовнішньо, але і серцем та душею! Радію за Вас,і тішусь! Божого благословення!
- Ооо, яка у вас мама крута
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