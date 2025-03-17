Таро-гороскоп на тиждень. Хто зірве з неба всі зірки, а кому чекати на біду

Новий тиждень, який розпочався 17 березня і триватиме до 23 березня, принесе як хороші, так і погані новини різним знакам Зодіаку. Тельцям потрібно буде освоїти щось нове, а у Терезів збудеться давня мрія.

Овен

Цей тиждень принесе вам важливе відкриття. Це знак того, що попереду на вас чекає період удачі та перемог. Настає момент, коли все, до чого ви торкаєтеся, стає успішним і цінним. Зверніть увагу на цифру шість, її повторення, а також на символи й об'єкти, пов'язані з перемогою, змаганнями та ризиком. Ризикніть, адже удача буде на вашому боці.

Телець

Цього тижня вам потрібно буде вибрати новий шлях - це може бути нова людина, зовсім інша роль і ситуація, яка відрізняється від поточної. Вам належить зробити непростий вибір, де розум і серце будуть у суперечностях. Зверніть увагу на число шість, його повтори, а також на подвійні або парні об'єкти (наприклад, пара шкарпеток, близнюки, парні книги).

Близнюки

З 17 до 23 березня представникам цього зодіакального сузір'я необхідно переосмислити щось або когось, що давно присутнє в житті. Карта Таро, яка випала вам, радить звернути увагу на число сім або його повторення, звивисті шляхи, перехрестя, а також на почуття розриву зв'язку або розчарування. Помічайте ці символи та пам'ятайте, що ви завжди можете змінити свій шлях, коли вважатимете за потрібне.

Рак

Цей тиждень - початок чарівного етапу, сповненого радістю, успіхами, коханням і щастям. Це час досягнень, і попереду на вас чекають яскраві події, можливо, заброньовано довгоочікувану відпустку або навіть подорож мрії. Ця карта закликає звернути увагу на число 19 або його повтори, зображення сонця або незвичні сонячні візерунки, які можуть привернути вашу увагу.

Лев

Цього тижня ви опинитеся на порозі цілої низки одкровень, які можуть істотно змінити ваше життя. Очікуйте інсайти та моменти глибокого самопізнання. Готуйтеся до отримання мудрості. Карта Таро закликає звернути увагу на число 20 або його повтори, на оздоблені або старовинні дзеркала та відбивні поверхні, ваги та портрети людей, які зможуть привернути вашу увагу.

Діва

Вам варто звернутися за експертною або професійною порадою щодо ваших майбутніх цілей або ідеалів. Ця порада буде ясною і корисною, вона допоможе переглянути те, що ви вважали правильним рішенням. Карта Таро закликає звернути увагу на академічні нагороди, девізи, символи, будівлі, а також на експертів на ТБ або радіо, чиї слова привернуть вашу увагу.

Терези

Ви переживете момент здійснення своєї мрії, коли бажання стане реальністю. Це чарівний стрибок віри в те, чого ви хочете найбільше просто зараз. Очікуйте на дивовижний тиждень. Карта Таро, яка випала вам, закликає звернути увагу на число дев'ять або його повторення, на пишно прикрашені або золоті кубки та посудини, магічні предмети й блискучі об'єкти у вікнах.

Скорпіон

Цього тижня вам потрібно буде ухвалити важливе рішення. Хоча це рішення вам уже давно відоме, ви відкладали його, бо не могли вибрати, який варіант правильний. Цього тижня ви, нарешті, приймете рішення. Карта Таро закликає звернути увагу на число два або його повторення, на гострі предмети, що висять або встановлені, а також на прикрашені леза або шипи.

Стрілець

Цього тижня вам запропонують підвищення, аванс, премію, важливий проєкт, значну роль або перспективний перехід на нове місце з великим потенціалом. Від цього моменту все рухатиметься тільки вперед і вгору. Карта Таро закликає звернути увагу на число чотири або його повтори, на старовинні або незвичні транспортні засоби, які проїжджатимуть повз вас, а також на красиві або молоді рослини, які тільки починають розкриватися.

Козоріг

Ви збираєтеся почати все з чистого аркуша, що стане несподіваним кроком - можливо, навіть для вас самого. Ця можливість з'явиться як грім серед ясного неба, і ви одразу зрозумієте, що це саме той шлях, який потрібно обрати, навіть якщо він не був запланований. Карта Таро, яка випала вам, просить звернути увагу на цифру нуль або її повторення, краї скель, пір'я, аксесуари блазня або клоуна, а також на хмари, що швидко рухаються.

Водолій

Ви на порозі дивовижної пригоди, яка, можливо, стане важливою подією в майбутньому. Вона може бути пов'язана з кар'єрою, творчістю, подорожами або освітою. Карта Таро закликає звернути увагу на жінок, що надихають, та їхні історії, на місця або події, які зараз у тренді, а також на королівські символи або атрибути.

Риби

На вас чекає період, коли ваші екстрасенсорні здібності будуть особливо сильними. Бачення, ідеї, передчуття приходитимуть легко, і джерела цих одкровень виходитимуть за рамки звичайних п'яти почуттів. Очікуйте, що це буде інтенсивний і чарівний досвід. Карта Таро просить вас звернути увагу на число сім або його повторення, а також на моменти, коли ви відчуваєте, що втрачаєте кілька секунд або вислизаєте за межі матеріальної реальності.

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