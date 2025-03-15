ua en ru
Сб, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Весняний роман: три знаки Зодіаку будуть купатися в пристрасті та коханні

Субота 15 березня 2025 12:00
UA EN RU
Весняний роман: три знаки Зодіаку будуть купатися в пристрасті та коханні Хто купатиметься в коханні 2025 року (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

Любовний гороскоп на 2025 рік обіцяє представникам трьох знаків Зодіаку несподівану зустріч, яка змінить їхнє життя. В ньому з'явиться людина, яка оточить їх романтикою і глибокими почуттями. Це буде роман, який незабаром може перерости в серйозні стосунки.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає, які знаки Зодіаку знайдуть довгоочікуване щастя.

Близнюки

Цей знак відомий своєю комунікабельністю і чарівністю. Весна принесе представникам цього зодіакального сузір'я безліч можливостей для знайомств і легких романів. Близнюки будуть переповнені енергією і бажанням знайти когось, хто розділить їхню цікавість і розваги. Їхня емоційна відкритість і спонтанність зроблять будь-який роман захопливим і захопливим. Навесні 2025 року не бійтеся трохи пофліртувати та проявити свою грайливу сторону.

Терези

Для Терезів стане часом гармонії та балансу у стосунках. Вони прагнуть емоційної рівноваги й готові поринути в роман із пристрастю, коли знайдуть свою "половинку". Цей період принесе їм багато ніжності та романтичних моментів. Представники цього знаку Зодіаку шукатимуть не лише фізичного потягу, а й глибокого зв'язку з партнером, що зробить їхній весняний роман справжнім емоційним відривом.

Риби

Риби - це знак, який часто живе у світі мрій і романтики. Весна принесе їм можливість знайти ідеального партнера, з яким вони зможуть зануритися у світ глибоких почуттів та інтуїтивних зв'язків. Їхня чутливість і здатність до емпатії зроблять цей період особливо яскравим. Риби віддадуться своїм почуттям повністю, насолоджуючись кожним моментом у стосунках.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Астрологія Гороскоп Знаки Зодіаку
NEWS
Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти у двох областях України
Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти у двох областях України