День Місяця та ілюзій. Які кольори та справи притягнуть невдачі в понеділок
Цей понеділок, 17 березня, може подарувати рідкісний шанс та великі зміни. Втім, певні плани можуть зіпсувати ретрогради й Місяць.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на понеділок, 17 березня.
Прогноз астропогоди на 17 березня
"Діє коридор затемнень. Третій нульовий сонячний день. Нульові дні (або дні Дельфіна) передують початку нового астрологічного року, коли варто приділити час підбиттю підсумків, прощанню з усім віджилим і непотрібним, зануленням, суворим постом, терпінням та емоційною рівновагою. Можливе відчуття самотності, занепаду сил, тривоги, смутку, незахищеності. У цей період є шанс отримати якісний імпульс, зарядившись чистими життєвими силами", - розповіла Соловйова.
"Не піддавайтесь ілюзіям, егоїзму, смутку та негативним думкам. Не бажано вживати м’ясну їжу, алкоголь та палити. Утримайтесь від сексуальних розваг. Пасивний день, є небезпека підпасти під чужий вплив та почати комусь наслідувати. Оточуюча дійсність віддзеркалить вашу сутність. Все, що буде сказане про вас, правда", - додала вона.
Астролог радить подумати й вирішити, як позбавитися від вказаних недоліків. Окрім цього, якщо цього дня ви почуєте щось приємне про себе, це може бути правдою. Підбивайте підсумки, завершуйте поточні справи, повертайте борги.
"17 березня - понеділок, день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати. Дехто вважає понеділок складним днем", - пояснила Катерина.
"17 березня Місяць робить інгресію до знаку Скорпіона - найскладнішого для себе. Це сприятливий період лише для тих, чия діяльність пов’язана з окультними науками. Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - також зазначила вона.
Не варто забувати про ретроградність Меркурія, це триватиме до 7 квітня. Через це успіх навряд чи принесуть наступні справи:
- важливі переговори
- укладання нових договорів
- придбання техніки
- важливі відрядження
- складання іспитів
- проведення важливих платежів
- з’ясування відносин з сусідами.
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