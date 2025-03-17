Таро-гороскоп на неделю. Кто сорвет с неба все звезды, а кому ждать беды

Новая неделя, которая началась 17 марта и продолжится до 23 марта, принесет как хорошие, так и плохие новости разным знакам Зодиака. Тельцам нужно будет освоить что-то новое, а у Весов сбудется давняя мечта.

Овен

Эта неделя принесет вам важное предзнаменование. Это знак того, что впереди вас ждет период удачи и побед. Наступает момент, когда все, к чему вы прикасаетесь, становится успешным и ценным. Обратите внимание на цифру шесть, ее повторения, а также на символы и объекты, связанные с победой, соревнованиями и риском. Рискните, ведь удача будет на вашей стороне.

Телец

На этой неделе вам нужно будет выбрать новый путь - это может быть новый человек, совсем другая роль и ситуация, которая отличается от текущей. Вам предстоит сделать непростой выбор, где разум и сердце будут в противоречии. Обратите внимание на число шесть, его повторы, а также на двойные или парные объекты (например, пара носков, близнецы, парные книги).

Близнецы

С 17 по 23 марта представителем этого зодиакального созвездия необходимо переосмыслить что-то или кого-то, что давно присутствует в жизни. Карта Таро, которая выпала вам, советует обратить внимание на число семь или его повторения, извилистые пути, перекрестки, а также на чувства разрыва связи или разочарования. Замечайте эти символы и помните, что вы всегда можете изменить свой путь, когда посчитаете нужным.

Рак

Эта неделя - начало волшебного этапа, наполненного радостью, успехами, любовью и счастьем. Это время достижений, и впереди вас ждут яркие события, возможно, забронирован долгожданный отпуск или даже путешествие мечты. Эта карта призывает обратить внимание на число 19 или его повторы, изображения солнца или необычные солнечные узоры, которые могут привлечь ваше внимание.

Лев

На этой неделе вы окажетесь на пороге целого ряда откровений, которые могут существенно изменить вашу жизнь. Ожидайте инсайтов и моментов глубокого самопознания. Готовьтесь к получению мудрости. Карта Таро призывает обратить внимание на число 20 или его повторы, на украшенные или старинные зеркала и отражающие поверхности, весы и портреты людей, которые смогут привлечь ваше внимание.

Дева

Вам стоит обратиться за экспертным или профессиональным советом относительно ваших будущих целей или идеалов. Этот совет будет ясным и полезным, он поможет пересмотреть то, что вы считали правильным решением. Карта Таро призывает обратить внимание на академические награды, девизы, символы, здания, а также на экспертов на ТВ или радио, чьи слова привлекут ваше внимание.

Весы

Вы переживете момент исполнения своей мечты, когда желание станет реальностью. Это волшебный прыжок веры в то, чего вы хотите больше всего прямо сейчас. Ожидайте удивительную неделю. Карта Таро, которая выпала вам, призывает обратить внимание на число девять или его повторения, на богато украшенные или золотые кубки и сосуды, магические предметы и блестящие объекты в окнах.

Скорпион

На этой неделе вам нужно будет принять важное решение. Хотя это решение вам уже давно известно, вы откладывали его, потому что не могли выбрать, какой вариант правильный. На этой неделе вы, наконец, примете решение. Карта Таро призывает обратить внимание на число два или его повторения, на висящие или установленные острые предметы, а также на украшенные лезвия или шипы.

Стрелец

На этой неделе вам предложат повышение, аванс, премию, важный проект, значительную роль или перспективный переход на новое место с большим потенциалом. От этого момента все будет двигаться только вперед и вверх. Карта Таро призывает обратить внимание на число четыре или его повторы, на старинные или необычные транспортные средства, которые будут проезжать мимо вас, а также на красивые или молодые растения, которые только начинают раскрываться.

Козерог

Вы собираетесь начать все с чистого листа, что станет неожиданным шагом - возможно, даже для вас самого. Эта возможность появится как гром среди ясного неба, и вы сразу поймете, что это именно тот путь, который нужно выбрать, даже если он не был запланирован. Карта Таро, которая выпала вам, просит обратить внимание на цифру ноль или ее повторения, края скал, перья, аксессуары шута или клоуна, а также на быстро движущиеся облака.

Водолей

Вы на пороге удивительного приключения, которое, возможно, станет важным событием в будущем. Оно может быть связано с карьерой, творчеством, путешествиями или образованием. Карта Таро призывает обратить внимание на вдохновляющих женщин и их истории, на места или события, которые сейчас в тренде, а также на королевские символы или атрибуты.

Рыбы

Вас ждет период, когда ваши экстрасенсорные способности будут особенно сильны. Видения, идеи, предчувствия будут приходить легко, и источники этих откровений будут выходить за рамки обычных пяти чувств. Ожидайте, что это будет интенсивный и волшебный опыт. Карта Таро просит вас обратить внимание на число семь или его повторения, а также на моменты, когда вы ощущаете, что теряете несколько секунд или выскальзываете за пределы материальной реальности.

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