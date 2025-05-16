Не тарілка, а гніздо бактерій: 8 небезпечних помилок, які всі роблять при митті посуду

Брудна губка

Губка для миття посуду може стати справжнім розсадником бактерій, якщо її не чистити. У ній легко накопичуються сальмонела, кишкова паличка та інші шкідливі мікроорганізми.

Щоб цього уникнути, споліскуйте губку гарячою водою після кожного використання. Також дезінфікуйте її в мікрохвильовці й змінюйте щонайменше раз на два тижні.

Попереднє миття перед посудомийкою

Мити тарілки перед завантаженням у посудомийну машину - помилка. Сучасні мийні засоби активуються саме у присутності залишків їжі. Якщо все змивати заздалегідь, ефективність миття знижується. Просто зішкребіть великі шматки їжі, а інше залиште техніці.

Забагато мийного засобу

Використовувати надто багато засобу - не означає мити краще. Надлишок утворює плівку, яка важко змивається і може бути шкідливою при контакті з їжею. Достатньо кількох крапель, особливо при використанні концентрату. Головне - не переборщити.

Миття в брудній раковині

Якщо в раковині залишки їжі чи жир, мити в ній посуд небезпечно. Бактерії з бруду можуть осісти на щойно вимитих тарілках. Завжди споліскуйте раковину перед миттям посуду. А також не забувайте раз на місяць чистити саму посудомийку.

Часто ми миємо посуд, не замислюючись, чи правильно це робимо (фото: Freepik.com)

Невідповідна температура води

Вода має бути гарячою, але не обпалювати руки. Оптимально - 43°C-50°C для ручного миття, до 50°C - у посудомийній машині. Надто холодна вода не змиває жир, а занадто гаряча шкодить шкірі. Знайдіть комфортну і ефективну температуру.

Невдалий вибір мийного засобу

Не кожен мийний засіб підходить для посуду. Ручні засоби не можна використовувати в посудомийках - утворюється надмір піни, що шкодить техніці. І навпаки, засоби для посудомийок - занадто агресивні для рук. Обирайте правильний засіб для конкретного способу миття.

Вологий посуд

Зберігати вологий посуд небезпечно. Волога сприяє появі плісняви, бактерій і навіть пошкодженню кухонних меблів. Не складайте посуд одразу після миття - дайте йому висохнути. Використовуйте рушник або залиште на сушарці.

Залишати посуд у раковині

Коли ми відкладаємо миття посуду "на потім", виникає неприємний запах і ризик засмічення зливу. Залишки їжі засихають і важко змиваються. Краще мити одразу або хоча б сполоснути, щоб уникнути проблем. Чистота починається з регулярності.