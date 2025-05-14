7 звичок господинь, у яких кухня завжди чиста та прибрана: у чому секрет

Кухня зазвичай займає місце серед найбезладніших кімнат у домі. Як же деякі люди мають магічну здатність підтримувати кухню в ідеальному порядку день за днем?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає з посиланням на видання Real Simple про звички, які допомагають тримати кухню чистою, і які ви можете додати до свого щоденного списку справ.

Мінімізація безладу на стільницях

Безлад на стільницях не тільки робить кухню виглядати непривабливо, але й ускладнює прибирання. Коли на стільниці валяються банки та побутова техніка, важче прибирати плями та бруд.

Тому люди, які підтримують порядок, регулярно зменшують кількість предметів на стільниці і відправляють все зайве на своє місце.

Знайти місце для всього

Якщо для ваших маленьких побутових приладів або приладдя для випічки немає свого місця, вони швидко накопичуються на стільниці або у шафах. Найкраще вирішення - знайти для всього відповідне місце і позначити його. Так, ви зможете легко знаходити все необхідне, і порядок буде підтримуватися без зусиль.

Прибирання під час готування

Ось де багато завдань можна виконувати одночасно. Якщо під час приготування ви встигнете прибрати інгредієнти, покласти брудний посуд у раковину (або ще краще - в посудомийну машину) і викинути сміття, після їди залишиться лише трохи витирання поверхонь. Це дозволить вам швидко завершити прибирання і насолоджуватися вечором.

Миття посуд щовечора

Це одна з найпоширеніших помилок, яку роблять люди. Після важкого дня останнє, що хочеться робити після вечері, - це мити посуд. Але прокидатися наступного ранку і бачити раковину, заповнену брудним посудом, - не найкращий початок дня.

Кухонне прибирання має свої оптимальні стратегії (фото: Freepik.com)

Боротьба з безладом в міру його виникнення

Так, витрачати час на прибирання розкиданих ягід або пролите томатний соус - це може вибити вас з ритму готування, але зробити це буде набагато швидше, ніж чистити застарілі плями на стільниці або виводити плями на дерев'яних підлогах. Легше прибрати свіжий бруд, ніж забруднене місце, яке вже засохло.

Очищення стільниці наприкінці вечора

Великі плоскі поверхні можуть стати справжнім магнітом для безладу, і, як пилові клубки, речі часто розповзаються по поверхні за ніч. Прибираючи все зайве з кухонного столу або острова перед сном, ви починаєте новий день з чистого аркуша.

Тримати засоби для прибирання під рукою

Коли виникає безлад, не хочеться бігти за універсальним очищувачем до ванної чи шукати кухонний рушник. Маючи всі необхідні засоби для прибирання під рукою, ви зможете швидко і без проблем впоратися з будь-яким безладом.