Потім можна одразу викидати: 5 речей, які категорично заборонено мити меламіновою губкою

Меламінові губки давно зарекомендували себе як чудові помічники у побуті, здатні прибирати бруд, плями та інші забруднення з різних поверхонь. Однак у разі неправильного використання ці губки можуть завдати значної шкоди вашим речам.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому не можна мити меламіновими губками певні об'єкти та які саме.

Кам'яні стільниці

Кам'яні стільниці часто покривають спеціальним захисним шаром для збільшення їх довговічності та збереження зовнішнього вигляду. Використання абразивних матеріалів, таких як меламінова губка, може пошкодити цей шар, що зробить поверхню більш вразливою до води, подряпин і плям.

Для чищення таких стільниць краще використовувати м'які засоби для догляду за каменем, наприклад, мильний розчин, і мікрофіброву серветку, щоб зберегти їх чистоту та захист.

Посуд з антипригарним покриттям

Антипригарні покриття, як у сковорідках або каструлях, потребують особливого догляду, адже вони дуже легко пошкоджуються під час чищення абразивними засобами. Подряпини не лише псують вигляд посуду, але й можуть призвести до вивільнення шкідливих хімічних речовин, що потрапляють у їжу.

Для очищення таких предметів використовувати тільки м'яку губку з засобом для миття посуду або спеціальну суміш соди та води.

Автомобіль

Лакофарбове покриття автомобіля має спеціальний захисний шар з воску, який полегшує миття та зберігає фарбу від пошкоджень.

Використання меламінової губки для чищення автомобіля може призвести до затирання воскового покриття і навіть до пошкодження фарби. Для миття автомобіля використовуйте лише м'які губки або серветки з мікрофібри, щоб зберегти його зовнішній вигляд та захист.

Автомобіль варто мити тільки м'якою губкою (фото: Pexels.com)

Нержавіюча сталь

Нержавіюча сталь, яку часто використовують для холодильників і каструль, потребує особливого догляду. Меламінова губка, хоч і може здатися ідеальним засобом для очищення, залишить на поверхні численні подряпини та потертості.

Для цього краще використовувати м'яку тряпочку і чистячі засоби, спеціально розроблені для нержавіючої сталі, які збережуть її блиск та захист.

Екрани техніки

Екрани смартфонів, телевізорів, моніторів комп'ютерів та інших пристроїв легко можуть бути пошкоджені від використання не підходящих засобів для чищення.

Меламінова губка може не лише залишити подряпини, але й зняти захисний шар, що може порушити функціонування електроніки. Для очищення екранів краще використовувати спеціальні спиртові розчини і м'які серветки, схожі на ті, якими протирають окуляри.