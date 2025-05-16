Не тарелка, а гнездо бактерий: 8 опасных ошибок, которые все совершают при мытье посуды

Грязная губка

Губка для мытья посуды может стать настоящим рассадником бактерий, если ее не чистить. В ней легко накапливаются сальмонелла, кишечная палочка и другие вредные микроорганизмы.

Чтобы этого избежать, споласкивайте губку горячей водой после каждого использования. Также дезинфицируйте ее в микроволновке и меняйте минимум раз в две недели.

Предварительное мытье перед посудомойкой

Мыть тарелки перед загрузкой в посудомоечную машину - ошибка. Современные моющие средства активируются именно в присутствии остатков пищи. Если все смывать заранее, эффективность мытья снижается. Просто соскоблите большие куски пищи, а остальное оставьте технике.

Слишком много моющего средства

Использовать слишком много средства - не значит мыть лучше. Избыток образует пленку, которая трудно смывается и может быть вредной при контакте с пищей. Достаточно нескольких капель, особенно при использовании концентрата. Главное - не переборщить.

Мытье в грязной раковине

Если в раковине остатки пищи или жир, мыть в ней посуду опасно. Бактерии из грязи могут осесть на только что вымытых тарелках. Всегда споласкивайте раковину перед мытьем посуды. А также не забывайте раз в месяц чистить саму посудомойку.

Часто мы моем посуду, не задумываясь, правильно ли это делаем (фото: Freepik.com)

Неподходящая температура воды

Вода должна быть горячей, но не обжигать руки. Оптимально - 43°C-50°C для ручного мытья, до 50°C - в посудомоечной машине. Слишком холодная вода не смывает жир, а слишком горячая вредит коже. Найдите комфортную и эффективную температуру.

Неудачный выбор моющего средства

Не каждое моющее средство подходит для посуды. Ручные средства нельзя использовать в посудомойках - образуется избыток пены, что вредит технике. И наоборот, средства для посудомоек - слишком агрессивны для рук. Выбирайте правильное средство для конкретного способа мытья.

Влажная посуда

Хранить влажную посуду опасно. Влага способствует появлению плесени, бактерий и даже повреждению кухонной мебели. Не складывайте посуду сразу после мытья - дайте ей высохнуть. Используйте полотенце или оставьте на сушилке.

Оставлять посуду в раковине

Когда мы откладываем мытье посуды "на потом", возникает неприятный запах и риск засорения слива. Остатки пищи засыхают и трудно смываются. Лучше мыть сразу или хотя бы сполоснуть, чтобы избежать проблем. Чистота начинается с регулярности.