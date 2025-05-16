Не тарілка, а гніздо бактерій: 8 небезпечних помилок, які всі роблять при митті посуду
Миття посуду здається простою звичкою, однак саме від неї залежить чистота кухні, гігієна та навіть самопочуття. Якщо нехтувати елементарними правилами, бруд може накопичуватись навіть на щойно вимитих тарілках.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Marha Stewart розповідає, як мити посуд правильно і на що звертати увагу.
Брудна губка
Губка для миття посуду може стати справжнім розсадником бактерій, якщо її не чистити. У ній легко накопичуються сальмонела, кишкова паличка та інші шкідливі мікроорганізми.
Щоб цього уникнути, споліскуйте губку гарячою водою після кожного використання. Також дезінфікуйте її в мікрохвильовці й змінюйте щонайменше раз на два тижні.
Попереднє миття перед посудомийкою
Мити тарілки перед завантаженням у посудомийну машину - помилка. Сучасні мийні засоби активуються саме у присутності залишків їжі. Якщо все змивати заздалегідь, ефективність миття знижується. Просто зішкребіть великі шматки їжі, а інше залиште техніці.
Забагато мийного засобу
Використовувати надто багато засобу - не означає мити краще. Надлишок утворює плівку, яка важко змивається і може бути шкідливою при контакті з їжею. Достатньо кількох крапель, особливо при використанні концентрату. Головне - не переборщити.
Миття в брудній раковині
Якщо в раковині залишки їжі чи жир, мити в ній посуд небезпечно. Бактерії з бруду можуть осісти на щойно вимитих тарілках. Завжди споліскуйте раковину перед миттям посуду. А також не забувайте раз на місяць чистити саму посудомийку.
Часто ми миємо посуд, не замислюючись, чи правильно це робимо (фото: Freepik.com)
Невідповідна температура води
Вода має бути гарячою, але не обпалювати руки. Оптимально - 43°C-50°C для ручного миття, до 50°C - у посудомийній машині. Надто холодна вода не змиває жир, а занадто гаряча шкодить шкірі. Знайдіть комфортну і ефективну температуру.
Невдалий вибір мийного засобу
Не кожен мийний засіб підходить для посуду. Ручні засоби не можна використовувати в посудомийках - утворюється надмір піни, що шкодить техніці. І навпаки, засоби для посудомийок - занадто агресивні для рук. Обирайте правильний засіб для конкретного способу миття.
Вологий посуд
Зберігати вологий посуд небезпечно. Волога сприяє появі плісняви, бактерій і навіть пошкодженню кухонних меблів. Не складайте посуд одразу після миття - дайте йому висохнути. Використовуйте рушник або залиште на сушарці.
Залишати посуд у раковині
Коли ми відкладаємо миття посуду "на потім", виникає неприємний запах і ризик засмічення зливу. Залишки їжі засихають і важко змиваються. Краще мити одразу або хоча б сполоснути, щоб уникнути проблем. Чистота починається з регулярності.
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