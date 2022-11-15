Тарифи на електроенергію у 2022 році: скільки треба платити сьогодні

Скільки тепер платити за світло?

Відповідно до постанови Кабміну подовжено дію тарифів на електричну енергію для побутових споживачів.

Тариф за спожитий обсяг до 250 кВт на годину становить 1,2 гривні. Проте сума з податком дорівнює 1,44 гривні за кіловат.

Якщо ж ви використовуєте понад 250 кВт на годину, то з урахуванням податку заплатите 1,68 гривні. Ця сума розповсюджується на всі спожиті кіловат-години, починаючи з першої.

Для колективних побутових споживачів та гуртожитків тариф також становить 1,68 за кіловат, однак із маленькою відмінністю: ця сума не залежить від обсягів споживання.

Чи можуть змінитися суми в платіжках?

Наразі таких перспектив немає, адже дію вище перерахованих тарифів подовжено до 31 березня 2023 року. Але після цього підвищення цілком можливе.

Щоб спрогнозувати можливу суму, яку доведеться заплатити за спожитий газ і електроенергію, можна скористатися калькулятором онлайн.

За допомогою калькулятора ви зможете розрахувати:

вартість електроенергії як на підставі внесених показань приладів обліку електроенергії, так і на підставі внесеного обсягу з урахуванням чинних тарифів на електроенергію

вартість електроенергії за наявності приладу обліку, диференційованого за періодами часу (зонні лічильники)

Таким чином у вас з'являється можливість вирахувати, скільки ви споживаєте та відповідно скільки витрачаєте. У майбутньому це може позитивно відобразитися на вашому гаманці.