Тарифы на электроэнергию в 2022 году: сколько нужно платить сегодня

На сайте компании поставок электроэнергии и газа Yasno появились новые тарифы за использование коммунальных услуг. По сравнению с предыдущими цифрами, стоимость не выросла.
Также продолжают действовать тарифные коэффициенты для клиентов, у которых установлены многозонные счетчики.
Сколько стоит электроэнергия, и когда тарифы могут измениться - читайте ниже в материале Styler.
Согласно постановлению Кабмина, продлено действие тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей.
Тариф за потребленный объем до 250 кВт в час составляет 1,2 гривны. Однако сумма с налогом равна 1,44 гривны за киловатт.
Если же вы используете более 250 кВт в час, то с учетом налога заплатите 1,68 гривны. Эта сумма распространяется на все потребленные киловатт-часы, начиная с первого.
Для коллективных бытовых потребителей и общежитий тариф также составляет 1,68 за киловатт, однако с маленьким отличием: эта сумма не зависит от объемов потребления.
Пока таких перспектив нет, ведь действие вышеперечисленных тарифов продлено до 31 марта 2023 года. Но после этого повышение вполне возможно.
Чтобы спрогнозировать возможную сумму, которую придется заплатить за потребленный газ и электроэнергию, можно воспользоваться калькулятором онлайн.
С помощью калькулятора вы можете рассчитать:
Таким образом, у вас появляется возможность вычислить, сколько вы потребляете и соответственно сколько тратите. В будущем это может положительно отразиться на вашем кошельке.
Кстати, раньше мы рассказывали, какие электроприборы "тянут" больше энергии.
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