RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тарифы на электроэнергию в 2022 году: сколько нужно платить сегодня

Как изменились тарифы на электроэнергию в Украине? (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

На сайте компании поставок электроэнергии и газа Yasno появились новые тарифы за использование коммунальных услуг. По сравнению с предыдущими цифрами, стоимость не выросла.

Также продолжают действовать тарифные коэффициенты для клиентов, у которых установлены многозонные счетчики.

Сколько стоит электроэнергия, и когда тарифы могут измениться - читайте ниже в материале Styler.

Сколько теперь платить за свет?

Согласно постановлению Кабмина, продлено действие тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей.

Тариф за потребленный объем до 250 кВт в час составляет 1,2 гривны. Однако сумма с налогом равна 1,44 гривны за киловатт.

Если же вы используете более 250 кВт в час, то с учетом налога заплатите 1,68 гривны. Эта сумма распространяется на все потребленные киловатт-часы, начиная с первого.

Для коллективных бытовых потребителей и общежитий тариф также составляет 1,68 за киловатт, однако с маленьким отличием: эта сумма не зависит от объемов потребления.

Могут ли измениться суммы в платежках?

Пока таких перспектив нет, ведь действие вышеперечисленных тарифов продлено до 31 марта 2023 года. Но после этого повышение вполне возможно.

Чтобы спрогнозировать возможную сумму, которую придется заплатить за потребленный газ и электроэнергию, можно воспользоваться калькулятором онлайн.

С помощью калькулятора вы можете рассчитать:

  • стоимость электроэнергии как на основании внесенных показаний приборов учета электроэнергии, так и на основании внесенного объема с учетом действующих тарифов на электроэнергию
  • стоимость электроэнергии при наличии прибора учета, дифференцированного по периодам времени (зонные счетчики)

Таким образом, у вас появляется возможность вычислить, сколько вы потребляете и соответственно сколько тратите. В будущем это может положительно отразиться на вашем кошельке.

Кстати, раньше мы рассказывали, какие электроприборы "тянут" больше энергии.

Читайте также, как можно экономно готовить еду на всю семью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарифы на ЖКХЭлектроэнергия