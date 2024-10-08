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Тарас Тополя жорстко висловився про "хороших росіян", які підтримують Україну

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)
Автор: Катерина Собкова

Фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя, який раніше розповів, чи продовжує він військову службу у ЗСУ, висловився на адресу так званих "хороших росіян", які під час повномасштабного вторгнення РФ підтримують нашу країну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю виконавця для видання OBOZ.UA.

Інтерв'юер запитав музиканта, як він ставиться до Алли Пугачової, Максима Галкіна та Андрія Макаревича.

"Якось паралельно. Вони з Пугачовою начебто підтримують Україну і все. Знову ж таки, де вони були у 2014 році, у 2015 році? І на цьому спасибі", - жорстко зазначив він.

Водночас він наголосив, що якби, наприклад, Максим Галкін оголосив, що йде у президенти, тоді це можна було б якось коментувати.

"Якби Галкін, наприклад, заявив, що йде в президенти, і серйозно націлився б на крісло глави Росії, тоді я почав би до нього якось ставитися, коментувати. А поки його позиція приблизно настільки впливає на, скажімо, позицію Путіна і на діяльність цієї військової машини, як помах крил метелика", - підсумував Тарас Тополя.

Тарас Тополя (фото: facebook.com/antytilaofficial)

Позиція Галкіна та Алли Пугачової щодо війни в Україні

24 лютого 2022 року Галкін опублікував повідомлення у своєму Instagram, де написав, що він проти війни. Він також додав, що підтримує зв'язок із рідними з України.

Шанувальники гумориста просили його продовжити публікувати розважальні відео з дітьми, але він відповів, що не має на це внутрішнього бажання через події в Україні.

22 квітня того ж року оголосив про те, що частина грошей, зароблених із концертного туру Ізраїлем, підуть на допомогу українським біженцям.

Зрештою Галкін та Пугачова виїхали з Росії разом із дітьми, а Міністерство юстиції РФ визнало коміка іноземним агентом.

Максим Галкін та Алла Пугачова з дітьми (фото: instagram.com/maxgalkinru)

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