Тарас Тополя жестко высказался о "хороших русских", которые поддерживают Украину

Интервьюер спросил музыканта, как он относится к Алле Пугачеве, Максиму Галкину и Андрее Макаревичу.

"Как-то параллельно. Они с Пугачевой вроде бы поддерживают Украину и все. Опять же, где они были в 2014 году, в 2015 году? И на этом спасибо", - жестко отметил он.

В то же время он подчеркнул, что если бы, например, Максим Галкин объявил, что идет в президенты, тогда это можно было бы как-то комментировать.

"Если бы Галкин, например, заявил, что идет в президенты, и серьезно нацелился бы на кресло главы России, тогда бы я начал к нему как-то относиться, комментировать. А пока его позиция примерно настолько влияет на, скажем, позицию Путина и на деятельность этой военной машины, как взмах крыльев бабочки", - подытожил Тарас Тополя.

Тарас Тополя (фото: facebook.com/antytilaofficial)

Позиция Галкина и Аллы Пугачевой относительно войны в Украине

24 февраля 2022 года Галкин опубликовал сообщение в своем Instagram, где написал, что он против войны. Он также добавил, что поддерживает связь с родными из Украины.

Поклонники юмориста просили его продолжить публиковать развлекательные видео с детьми, но он ответил, что не имеет на это внутреннего желания из-за событий в Украине.

22 апреля того же года объявил о том, что часть денег, заработанных с концертного тура по Израилю, пойдут на помощь украинским беженцам.

В конце концов Галкин и Пугачева уехали из России вместе с детьми, а Министерство юстиции РФ признало комика иностранным агентом.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми (фото: instagram.com/maxgalkinru)