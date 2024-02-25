Тарас Тополя чесно зізнався, чи хоче воювати "на нулі" (відео)

"Фронт - це не гулянка"

Тополя та інші артисти з "Антитіл" провели на фронті понад сім місяців. Нині ж музикант дає благодійні концерти та допомагає збирати гроші на ЗСУ. При цьому він не приховує, що не прагне повернутися на фронт.

"Фронт - це не гулянка, це не якийсь кураж. Це піт, кров, сльози біль. Це втрата побратимів, це поранення, це бруд та матюки, перемоги і поразки. І я не маю той характер, щоб добровільно хотіти туди повернутися", - зізнався Тополя.

Чи повернеться Тополя на фронт (скріншот)

Втім, є умова, за якої музикант вирушить на "нуль". Тополя зазначив, що не стане відмовлятися, якщо буде відповідний наказ.

"Якщо нас назад відкомандирує на передову новий очільник Генерального штабу, пан Сирський, ми скажемо "так" і вирушимо на нуль. Ми - військовослужбовці, були і залишаємося ними", - додав артист.

Нині ж музикант пише нові пісні. Втім, артист не приховує, що створювати радісні треки поки не виходить, а тому й нова його робота буде сумною.

"Це так само присвята коханим і нашій батьківщині. Вона мінорна, драматична. Але дуже хочеться написати веселий позитивний альбом", - зізнався він.