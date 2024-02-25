Коханка Путіна заспівала пісню "Бумбоксу" для російських курсантів: Андрій Хливнюк відреагував

Кремлівська пропагандистка та глава російської “Ліги безпечного інтернету” Катерина Мізуліна, яку називають коханкою Путіна , пробила дно, заспівавши пісню "Вахтерам" українського гурту "Бумбокс". Андрій Хливнюк відреагував на недолугий вчинок.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконвиця.

Коханка Путіна заспівала пісню "Бумбоксу"

Так, 23 лютого, в день, коли вітали російських окупантів, Мізуліна відвідала Тюменське командне училище інженерних військ.

Разом з одним з курсантів вона виконала пісню авторства Андрія Хливнюка, а публіка їм аплодувала.

Як відреагував артист

Музикант, який служить в ЗСУ, поділився фрагментом відео у своїх stories і написав, що "контрпропаганда в дії".

Також лідер гурту "Бумбокс" додав смайлик, який сміється.

Андрій Хливнюк відреагував на вчинок Катерини Мізуліної (фото: instagram.com/andriihorolski)