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Тарас Тополя честно признался, хочет ли воевать "на нуле" (видео)

Вернется ли Тополь на фронт (фото: instagram.com/tarastopolia)
Автор: Полина Иваненко

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который вместе с другими членами группы пошел защищать Украину в первые дни полномасштабной войны, рассказал, хочет ли вернуться на фронт. Артист уже рассказывал,как ему удалось демобилизоваться, а теперь сделал искреннее признание.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Тополя назвал условие, при котором вернется на фронт, в интервью для программы "Ближче до зірок", которая вышла на YouTube-канале "Телеканала Тет".

"Фронт - это не гулянка"

Тополя и другие артисты из "Антител" провели на фронте более семи месяцев. Сейчас музыкант дает благотворительные концерты и помогает собирать деньги на ВСУ. При этом он не скрывает, что не стремится возвращаться на фронт.

"Фронт - это не гулянка, это не какой-то кураж. Это пот, кровь, слезы боль. Это потеря сослуживцев, это ранения, это грязь и маты, победы и поражения. И у меня нет того характера, чтобы добровольно хотеть туда вернуться", - признался Тополя.

Вернется ли Тополя на фронт (скриншот)

Впрочем, есть условие, при котором музыкант отправится на "ноль". Тополя отметил, что не станет отказываться, если будет соответствующий приказ.

"Если нас назад откомандирует на передовую новый глава Генерального штаба, господин Сырский, мы скажем "да" и отправимся на ноль. Мы - военнослужащие, были и остаемся ими", - добавил артист.

Сейчас музыкант пишет новые песни. Впрочем, артист не скрывает, что создавать радостные треки пока не выходит, а потому и его новая работа будет печальной.

"Это тоже посвящение любимым и нашей родине. Она минорная, драматичная. Но очень хочется написать веселый положительный альбом", - признался он.

 

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