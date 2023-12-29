"Залужний вивів": Тарас Тополя сказав, як йому вдалося демобілізуватися

Відомий співак та соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з перших днів повномасштабної війни РФ проти України пішов захищати країну від окупантів, розповів, як саме йому вдалося мобілізуватися.

"Ми поїхали співати"

За словами Тополі, існує єдина причина, заради якої він та інші музиканти гурту повернулися з передовою. Артистів вивів сам Головнокомандувач Збройними Силами України.

"Нас Валерій Федорович Залужний вивів своїм наказом наприкінці серпня. І ми поїхали співати разом з Едом Шираном на стадіоні. Це було, власне, основною причиною того, що нас вивели з передової", - розповів Тополя.

Тополя пояснив, чому він нині не на фронті (фото: РБК-Україна)

Чим музикант займався на війні

Також артист розповів, що він робив на фронті. Разом з іншими музикантами "Антитіл" він рятував поранених.

"Надавали першу допомогу. Турнікети і бандажі накладали. Не кожен день прямо там конвеєри поранених бували. Але було важко. Та вимикаєш емоції, працюєш як машина і брешеш, поки везеш поранених: от-от, зараз-зараз, вже-вже повертаємо, вже, хлопчики-горобчики, зараз будем. А сам знаєш, що ще їхати хвилин 20...", - додав Тополя.