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"Залужний вивів": Тарас Тополя сказав, як йому вдалося демобілізуватися

П'ятниця 29 грудня 2023 20:21
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"Залужний вивів": Тарас Тополя сказав, як йому вдалося демобілізуватися Чим Тополя займався на фронті (фото: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий співак та соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з перших днів повномасштабної війни РФ проти України пішов захищати країну від окупантів, розповів, як саме йому вдалося мобілізуватися.

Деталями артист поділився в інтерв’ю РБК-Україна.

"Ми поїхали співати"

За словами Тополі, існує єдина причина, заради якої він та інші музиканти гурту повернулися з передовою. Артистів вивів сам Головнокомандувач Збройними Силами України.

"Нас Валерій Федорович Залужний вивів своїм наказом наприкінці серпня. І ми поїхали співати разом з Едом Шираном на стадіоні. Це було, власне, основною причиною того, що нас вивели з передової", - розповів Тополя.

&quot;Залужний вивів&quot;: Тарас Тополя сказав, як йому вдалося демобілізуватисяТополя пояснив, чому він нині не на фронті (фото: РБК-Україна)

Чим музикант займався на війні

Також артист розповів, що він робив на фронті. Разом з іншими музикантами "Антитіл" він рятував поранених.

"Надавали першу допомогу. Турнікети і бандажі накладали. Не кожен день прямо там конвеєри поранених бували. Але було важко. Та вимикаєш емоції, працюєш як машина і брешеш, поки везеш поранених: от-от, зараз-зараз, вже-вже повертаємо, вже, хлопчики-горобчики, зараз будем. А сам знаєш, що ще їхати хвилин 20...", - додав Тополя.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що Мірошниченко назвав єдине слово, яке каже його названий син.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що "п'яний" Дан Балан зганьбився на сцені.

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