Танцы со звездами 2020: кто вылетел из шоу, а кто прошел дальше

Танцы со звездами 2020 4 эфир состоялся 20 сентября на телеканале "1+1". В этом выпуске шоу покинула рэп-исполнительница Alyona Alyona и ее партнер Юрий Гурич.

Самые высокие оценки судьи отдали Надежде Мейхер и ее партнеру по танцам Кириллу Васюку.

Турнирная таблица третьего прямого эфира Танцев со звездами 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Бывшая вокалистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер вместе со своим партнером Кирилом Васюком продемонстрировала драматическое и очень эмоциональное танго. Этот танец судьи оценили очень высоко и все поставили 10 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube)

Еще одна экс-вокалистка "ВИА Гры" Санта Димопулос и танцор Макс Леонов танцевали душевный и чувственный контемпорари, который оценили все судьи.

Санта Димопулос и Макс Леонов (видео: YouTube)

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и танцор Дмитрий Жук танцевали сегодня пасодобль.

Юлия Санина и Дмитрий Жук (видео: YouTube)

Актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко продемонстрировали трогательный фокстрот. Судьи также очень высоко оценила этот танец.

Арам Арзуманян и Тоня Руденко (видео: YouTube)

Певец Олег Винник из-за своих гастролей не смог присутствовать в студии "Танцев со звездами", но продемонстрировал танец с Еленой Шоптенко на сцене в Житомире. Они танцевали пасодобль.

Олег Винник и Елена Шоптенко (видео: YouTube)

Напомним, Ольга Фреймут скептически высказалась об участии в "Танцах со звездами". В своем Instagram она заявила, что танцевать вообще-то не собиралась.

Ранее танцор Дмитрий Дикусар впервые прокомментировал вылет с "Танцев со звездами".