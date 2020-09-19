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Дикусар впервые прокомментировал вылет с проекта: надо договорить!

Суббота 19 сентября 2020 18:54
Дикусар впервые прокомментировал вылет с проекта: надо договорить!
Дмитрий Дикусар и Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Анна Киселева

Танцор Дмитрий Дикусар предложил партнерше более подробно рассказать об участие в проекте

Во время третьего эфира шоу "Танцы со звездами" Слава Каминская и Дмитрий Дикусар покинули звездный паркет. Солистка группы "НеАнгелы" прокомментировала вылет из шоу сразу после эфира. Однако ее партнер хочет рассказать больше. Развить тему проблем с шоу Дмитрий Дикусар предложил на своей странице в Instagram.

Танцор опубликовал немногословную запись, где предложил Каминской подробнее рассказать об участии в шоу.

"Осталось чувство недосказанности... Надо договорить! Да, Слава Каминская?" – написал хореограф.

Такой же немногословный ответ оставила сама артистка в комментариях под постом. Девушка оставила только красные сердечки.

Дикусар впервые прокомментировал вылет с проекта: надо договорить!

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Поклонники в комментариях требуют пояснений и более развернутого комментария:

  • У зрителей такое же чувство.
  • Не томите. Мы готовы.
  • Говорите побольше! И побольше, пожалуйста, сторис, особенно с фрагментами танцев. Очень скучаем.
  • Договаривайте уже.
  • Очень внимательно слушаем.

Стоит отметить, что ранее Слава Каминская рассказала, что не ожидала покинуть проект так рано. Позже на своей страничке в Instagram певица поделилась переживаниями со своими преданными поклонниками. Каминская отметила, что теперь сможет посвятить свое время детям, но ей немного печально, что шоу для нее закончилось.

Ранее мы писали, что букмекеры изменили прогноз по главным неудачникам 4-го эфира.

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Новости Украины Телешоу Танці з зіркамиТанцы со звездамиДмитрий ДикусарСлава Каминская
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