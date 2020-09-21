Танці з зірками 2020: хто вилетів з шоу, а хто пройшов далі

Танці з зірками 2020 4 ефір відбувся 20 вересня на телеканалі "1+1". У цьому випуску шоу покинула реп-виконавиця Alyona Alyona і її партнер Юрій Гурич.

Найвищі оцінки судді віддали Надії Мейхер та її партнеру по танцях Кирилу Васюку.

Турнірна таблиця третього прямого ефіру Танців з зірками 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Колишня вокалістка "ВІА Гри" Надія Мейхер разом зі своїм партнером Кирилом Васюком продемонструвала драматичне і дуже емоційне танго. Цей танець судді оцінили дуже високо і всі поставили 10 балів.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube)

Ще одна екс-вокалістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос і танцюрист Макс Леонов танцювали духовний і чуттєвий контемпорарі, який оцінили всі судді.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна і танцюрист Дмитро Жук танцювали сьогодні пасодобль.

Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)

Актор Арам Арзуманян і Тоня Руденко продемонстрували зворушливий фокстрот. Судді також дуже високо оцінила цей танець.

Арам Арзуманян і Тоня Руденко (відео: YouTube)

Співак Олег Винник через свої гастролі не зміг бути присутнім в студії "Танців з зірками", але продемонстрував танець з Оленою Шоптенко на сцені в Житомирі. Вони танцювали пасодобль.

Олег Винник та Олена Шоптенко (відео: YouTube)

Нагадаємо, Ольга Фреймут скептично висловилася про участь у "Танцях з зірками". У своєму Instagram вона заявила, що танцювати взагалі не збиралася.

Раніше танцюрист Дмитро Дікусар вперше прокоментував виліт з "Танців з зірками".