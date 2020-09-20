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Терпеть не могу: Фреймут сделала заявление об участии в "Танцах со звездами"

Воскресенье 20 сентября 2020 16:27
Терпеть не могу: Фреймут сделала заявление об участии в "Танцах со звездами"
Ольга Фреймут и Илья Падзина (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Светлана Мащенко

Ольга Фреймут скептически высказалась об участии в "Танцах со звездами"

Ольга Фреймут сделала громкое заявление относительно участия в "Танцах со звездами". Телеведущая в минувшее воскресенье 13 сентября впервые со времени перенесенного коронавируса вышла на паркет. Однако самба звезды в паре с Ильей Падзиной вызвала большой скепсис у судей.

Теперь же телеведущая в своем Instagram решила расставить точки над "і", заявив, что танцевать она вообще-то не собиралась.

"Танцевать я не собиралась. Терпеть не могу участвовать в конкурсах, где меня должны оценивать по каким-то стандартам, субъективно. Всегда важно устраивать саму себя", - написала ведущая.

Однако подруга Ольги Яна Заяц, что танцует в паре с Тарасом Цимбалюком, настояла.

"Мы готовились три раза в неделю, Яна доводила до ума мое тело. Как я рада, что настойчивость подруги помогла решиться", - добавила Ольга и назначила встречу поклонникам на паркете.

Терпеть не могу: Фреймут сделала заявление об участии в &quot;Танцах со звездами&quot;

Яна Заец и Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Напомним, что Ольга Фреймут на прошлом эфире устроила словесную перепалку с судьей Екатериной Кухар. Тогда Фреймут даже пожелала балерине, раскритиковавшей ноги телеведущей, сходить в церковь на покаяние, вместо судить всех и поливать грязью.

Ранее мы писали также, что судья "Танцев со звездами" перекрыла мост под Киевом.

К слову, мы делали подборку звезд, которые закрутили роман на паркете "Танцев со звездами". Некоторые из них даже женились и воспитывают детей.

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