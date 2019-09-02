Танцы со звездами 2019: кто покинул проект, видео всех выступлений

Результаты 2 выпуска шоу Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Кто победил в 2 выпуске шоу Танцы со звездами 2019, кто ушел из проекта, выступления всех участников - на Styler

Танцы со звездами 2019 2 выпуск завершился 1 сентября. Первое место по результатам голосования судей заняла пара Ксения Мишина-Женя Кот. Они станцевали джаз-модерн для кумира Ксении - ее сына Платона. Влад Яма, Катерина Кухар и Франсиско Гомес поставили паре по 10 баллов! Зрители также поддержали эту пару.

А вот TAYANNA и Игорь Кузьменко, к сожалению, покинули шоу. Их танец не впечатлил зрителей.

Результаты 2 выпуска Танцев со звездами 2019

Все выступления 2 выпуска Танцев со звездами 2019

TAYANNA и Игорь Кузьменко в эфире шоу Танцы со звездами 6 сезон исполнили танец фокстрот под песню Софии Ротару "Чекай".

TAYANNA и Игорь Кузьменко

Даниэль Салем и Юлия Сахневич исполнили контемпорари под песню Stromae "Quand c'est?".

Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева в эфире исполнили танго под песню Олега Винника "Волчица".

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Людмила Барбир и Дмитрий Жук на Танцах со звездами исполнили фьюжн под песню "Forever Young".

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко в эфире шоу исполнили ча-ча-ча под песню James Brown "I Feel Good".

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар станцевали румбу под песню Эдит Пиаф "Non, Je ne regrette rien".

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

DZIDZIO и Яна Цибульская в эфире исполнили пасодобль под песню Владимира Ивасюка "Пісня буде поміж нас".

DZIDZIO и Яна Цибульская

Полиграф Шарикoff (Серега) и Аделина Дели исполнили венский вальс под песню Майкла Джексона "Little Susie".

Серега и Аделина Дели

Надежда Матвеева и Валерий Шохин исполнили самбу под песню Дженифер Лопес "Qué Hiciste".

Надежда Матвеева и Валерий Шохин

Ксения Мишина и Евгений Кот в эфире шоу Танцы со звездами исполнили джаз-модерн под песню "Less (Instrumental)".

Ксения Мишина и Евгений Кот

Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина исполнили аргентинское танго под песню Святослава Вакарчука "Мить".

Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили фристайл под песню "Vogue" Мадонны.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

MARUV и JAY удивили исполнением венского вальса под песню Арама Хачатуряна.

MARUV и JAY

Елена Кравец и Макс Леонов в эфире шоу Танцы со звездами 6 сезон исполнили модерн под песню Веры Полозковой "Давай будет так".

Елена Кравец и Макс Леонов

Следующий прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019 6 сезон можно будет смотреть на 1+1 8 сентября.

Ранее одна из фавориток проекта Елена Кравец на Танцы со звездами 2019 сделала откровенное заявление.