Танцы со звездами 2019: кто покинул проект, видео всех выступлений

Кто победил в 2 выпуске шоу Танцы со звездами 2019, кто ушел из проекта, выступления всех участников - на Styler
Танцы со звездами 2019 2 выпуск завершился 1 сентября. Первое место по результатам голосования судей заняла пара Ксения Мишина-Женя Кот. Они станцевали джаз-модерн для кумира Ксении - ее сына Платона. Влад Яма, Катерина Кухар и Франсиско Гомес поставили паре по 10 баллов! Зрители также поддержали эту пару.
А вот TAYANNA и Игорь Кузьменко, к сожалению, покинули шоу. Их танец не впечатлил зрителей.
Результаты 2 выпуска Танцев со звездами 2019
TAYANNA и Игорь Кузьменко в эфире шоу Танцы со звездами 6 сезон исполнили танец фокстрот под песню Софии Ротару "Чекай".
TAYANNA и Игорь Кузьменко
Даниэль Салем и Юлия Сахневич исполнили контемпорари под песню Stromae "Quand c'est?".
Даниэль Салем и Юлия Сахневич
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева в эфире исполнили танго под песню Олега Винника "Волчица".
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева
Людмила Барбир и Дмитрий Жук на Танцах со звездами исполнили фьюжн под песню "Forever Young".
Людмила Барбир и Дмитрий Жук
Алексей Яровенко и Алена Шоптенко в эфире шоу исполнили ча-ча-ча под песню James Brown "I Feel Good".
Алексей Яровенко и Алена Шоптенко
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар станцевали румбу под песню Эдит Пиаф "Non, Je ne regrette rien".
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
DZIDZIO и Яна Цибульская в эфире исполнили пасодобль под песню Владимира Ивасюка "Пісня буде поміж нас".
DZIDZIO и Яна Цибульская
Полиграф Шарикoff (Серега) и Аделина Дели исполнили венский вальс под песню Майкла Джексона "Little Susie".
Серега и Аделина Дели
Надежда Матвеева и Валерий Шохин исполнили самбу под песню Дженифер Лопес "Qué Hiciste".
Надежда Матвеева и Валерий Шохин
Ксения Мишина и Евгений Кот в эфире шоу Танцы со звездами исполнили джаз-модерн под песню "Less (Instrumental)".
Ксения Мишина и Евгений Кот
Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина исполнили аргентинское танго под песню Святослава Вакарчука "Мить".
Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили фристайл под песню "Vogue" Мадонны.
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров
MARUV и JAY удивили исполнением венского вальса под песню Арама Хачатуряна.
MARUV и JAY
Елена Кравец и Макс Леонов в эфире шоу Танцы со звездами 6 сезон исполнили модерн под песню Веры Полозковой "Давай будет так".
Елена Кравец и Макс Леонов
Следующий прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019 6 сезон можно будет смотреть на 1+1 8 сентября.
Ранее одна из фавориток проекта Елена Кравец на Танцы со звездами 2019 сделала откровенное заявление.