Привела к победе Зеленского: на Танцах со звездами сделали интересное заявление

Танцы со звездами 2019 (фото: 1plus1.ua)

В прямом эфире Танцев со звездами 2019 вспомнили семью Владимира Зеленского и самого президента Украины

На Танцах со звездами 2019 во время 2 прямого эфира ведущий Юрий Горбунов вспомнил о семье президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло перед выступлением Алексея Яровенко и Алены Шоптенко.

Об главе государства Горбунов заговорил в свете того, что именно экс-лидер "Квартала 95" в свое время выиграл Танцы со звездами в паре с Шоптенко.

"Во время прошлого эфира за выступлением пары Шоптенко-Яровенко следила семья президента. Ведь 13 лет назад именно Шоптенко привела его к победе", - сказал Горбунов.

Яровенко, кстати, также надеется, что его партнерша приведет его к победе на проекте, как когда-то "привела к победе Зеленского".

Алена Шоптенко и Алексей Яровенко (facebook.com/tanci1plus1)

Правда, номер звездной пары - ча-ча-ча под песню "I feel good" - не впечатлил судей, которые поставили паре всего 17 баллов.

"С такими танцами вам не то что президентом не стать, вам будет очень тяжело победить в нашем шоу", - сказала Катерина Кухар Алексею.

Кстати, как оказалось, в сезоне, когда Шоптенко и Зеленский принимали участие в шоу Танцах со звездами, их пара также выходила на паркет под номером пять - именно такой номер и у пары Шоптенко-Яровенко в этом сезоне.

Алена Шоптенко и Алексей Яровенко (facebook.com/tanci1plus1)

Ранее MARUV призналась, что очень переживает на Танцах со звездами 2019, и откровенно рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась во время проекта.