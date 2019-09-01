Участник Танцев со звездами 2019 посвятил номер маме и довел всех до слез

Даниэль Салем и Юлия Сахневич на Танцах со звездами (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Даниэль Салем и Юлия Сахневич заставили всех плакать на прямом эфире Танцев со звездами 2019

Танцы со звездами 2019 на 1+1 продолжает радовать телезрителей. 2 выпуск 6 сезона шоу 1 сентября насыщен яркими выступлениями украинских звезд, которые участвуют в проекте.

В новом выпуске танцевального шоу заставили обратить внимание на себя Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Они исполнили трогательный танец, который Даниэль посвятил своей маме.

Их номер очень понравился телезрителям, а также судьям. Катерина Кухар не смогла сдержать слез... Некоторые юзеры, кстати, пророчат паре как минимум попадание в тройку лучших по результатам проекта.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич в Танцах со звездами 2019

Как известно, мама Салема была балериной. Она даже снималась в фильме.

Сам Даниэль признается, что главная его задача на шоу - побороть страхи, ведь он всегда... боялся танцевать. Но не потому, что считал это мужским занятием, а думал, что ему не хватит пластики.

“У меня 69 переломов. Помню случай, когда танцевал лезгинку с друзьями и умудрился сломать ногу. Тогда я и понял, что танцы - не мое. Теперь постараюсь избавиться от своей кармы”, - сказал Салем.

Очень красиво, прям крик души!

Дуже чуттєво

Сегодня таки да, удивили. Понравилось!

Шикарно, сильно

Скриншот комментариев

Напомним, что после 1 выпуска Танцев со звездами 2019 ни один из участников не покинул шоу. Но судьи уже выбрали своих фаворитов и аутсайдеров. Влад Яма, Франсиско Гомес и Катерина Кухар 25 августа отдали первенство на Анне Ризатдиновой. А вот наименьшие оценки получили певец Дзидзьо, актер Михаил Кукуюк и ведущая Надежда Матвеева. Более того, на Танцах со звездами 2019 успел разгореться первый скандал, связанный с оценками.

Всего в шоу Танцы со звездами 2019 принимают участие 14 пар:

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

MARUV и Евгений Дмитренко

Ксения Мишина и Евгений Кот

Елена Кравец и Макс Леонов

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Даниэль Салем и Юлия Сахневич

TAYANNA и Игорь Кузьменко

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Серега и Аделина Дели

Дзидзьо и Яна Цыбульская

Надежда Матвеева и Валерий Шохин

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Ранее MARUV призналась, что очень переживает на Танцах со звездами 2019, и откровенно рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась во время проекта.