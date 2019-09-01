Ризатдинова попала в клинику перед Танцами со звездами: что произошло

Танцы со звездами 2019 – Ризатдинова попала в больницу (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка жалуется на сильную боль в ребрах

Чемпионка мира по гимнастике Анна Ризатдинова попала в больницу перед эфиром легендарного шоу "Танцы со звездами". Участница проекта рассказала, что после тренировки почувствовала сильную боль в ребрах. Она поделилась видео из больницы со своими подписчиками в Instagram.

Как рассказала сама Ризатдинова, после тренировки она отправилась в клинику на обследование.

"Сегодня утром был прогон в павильоне, сразу после которого я почувствовала сильную боль в ребрах. Сейчас нахожусь в клинике и жду результата рентгена. Очень сильно надеюсь, что завтра мы сможем выйти на паркет, потому что номер получился очень мягкий. Главное, чтобы мое физическое состояние позволило мне выйти завтра на Танцы со звездами", - рассказала Ризатдинова в опубликованных Instagram-историях.

Танцы со звездами 2019 – Ризатдинова попала в больницу (скриншот: instagram.com/anna_rizatdinova)

Стоит напомнить, что второй эфир танцевального шоу "Танцы со звездами" начинается уже сегодня, 1 сентября в 21:00 на телеканале "1+1". Анна Ризатдинова должна выйти на паркет с Александром Прохоровым. Готова ли гимнастка выйти на сцену, несмотря на боль в ребрах – узнаете в прямом эфире шоу.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассекретила своих фаворитов на Танцах со звездами 2019.

До этого мы писали, что обнаженная Екатерина Кухар позировала в золотой ванне.