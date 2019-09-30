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Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 6 выпуске (фото, видео)

STYLERТелешоу    30.09.2019 - 00:08
Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 6 выпуске (фото, видео)
Танцы со звездами 2019 - результаты 6 эфира от 29 сентября (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Шестой выпуск шоу Танцы со звездами 2019 покинула пара Дзидзьо и Яна Цибульская

Танцы со звездами 2019 29 сентября покинула пара Дзидзьо и Яна Цибульская. Именно этим участникам зрители отдали наименьше своих голосов сегодня.

А вот судьи отдали наименьшее количество баллов Михаилу Кукуюку и Елизавете Дружининой, которые перевоплотились в этом эфире в героев фильма "Маска".

Результаты 6 эфира Танцев со звездами 2019

  • Ксения Мишина и Женя Кот - 30
  • Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 29
  • Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 29
  • Елена Кравец и Максим Леонов - 28
  • Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 26
  • Владимир Остапчук и Илона Гвоздева - 25
  • Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 21
  • Дзидзьо и Яна Цибульская - 21
  • Алексей Яровенко и Алена Шоптенко - 20
  • Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина - 14

Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 6 выпуске (фото, видео)

Результаты шестого выпуска Танцев со звездами 2019 – оценки судей

Как прошел шестой выпуск Танцев со звездами 2019

Вечер кинофильмов - Номер открытия – Танцы со звездами 6 сезон

В шестом эфире зрители 1+1 увидели невероятно нежный контемпорари от шоумена Владимира Остапчука и прошлогодней победительницы Танцев Илоны Гвоздевой. Пара невероятно воспроизвела сюжет из культового драматического фильма "Титаник".

Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 6 выпуске (фото, видео)

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Страстные актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот зажгли зал феерическим джазом из фильма "Чикаго".

Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 6 выпуске (фото, видео)

Ксения Мишина и Женя Кот (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Тарантино бы точно понравился танец в исполнении Людмилы Барбир и Дмитрия Жука.

Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 6 выпуске (фото, видео)

Людмила Барбир и Дмитрий Жук (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Сексуальный ведущий Даниэль Салем и Юлия Сахневич погрузили зрителей в лирическую и нежную румбу под саундтрек к фильму "Рождение звезды".

Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 6 выпуске (фото, видео)

Даниэль Салем и Юлия Сахневич (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Актер Алексей Яровенко и хореограф Елена Шоптенко поразили номером в стиле фильма "Джокер". Елена превратилась в загадочную Харли Квин, а Алексей - на опасного Джокера.

Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 6 выпуске (фото, видео)

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Невероятное перевоплощение от Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова в героев сериала "Семейка Адамсов" - это что-то невероятное!

Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 6 выпуске (фото, видео)

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: facebook.com/tanci1plus1)

А как вам зажигательное танго в исполнении DZIDZIO и Яны Цибульской?

Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 6 выпуске (фото, видео)

DZIDZIO и Яна Цыбульская (фото: facebook.com/tanci1plus1)

После фристайла от Елены Кравец и Макса Леонова ни у кого не было покоя внутри.

Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 6 выпуске (фото, видео)

Елена Кравец и Макс Леонов (фото: facebook.com/tanci1plus1)

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