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Фаворитка Танцев со звездами 2019 раскрыла секрет своей невероятной формы

STYLERЖизнь    29.09.2019 - 22:01
Фаворитка Танцев со звездами 2019 раскрыла секрет своей невероятной формы
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Участница шоу Танцы со звездами 2019 Ксения Мишина раскрыла секрет своей прекрасной фигуры

Фаворитка шоу Танцы со звездами 2019 перед прямым эфиром 29 сентября поделилась секретом своей невероятной формы. Так, звезда сериала "Крепостная" в комментарии сайту 1 + 1 рассказала, на что она прежде всего обращает внимание, чтобы всегда оставаться стройной и привлекательной.

Фаворитка Танцев со звездами 2019 раскрыла секрет своей невероятной формы

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

По словам Мишиной, в первую очередь она уделяет большое значение правильному питанию. Правда, говорит актриса, в его профессии это достаточно сложно, особенно в напряженные съемочные дни.

Также Ксения посещает спортзал, хотя, признается, и не фанатеет от него.

"Видимо, пока справляется генетика, но и работать есть над чем", - отметила звезда.

Фаворитка Танцев со звездами 2019 раскрыла секрет своей невероятной формы

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Также Мишина рассказала, чем любит заниматься в свободное время. Собственно, по словам актрисы, больше всего она предпочитает "ничего не делать, когда есть такая возможность".

"Это настоящая панацея для уставшего организма Я всегда могу найти интересное занятие, и большое удовольствие получаю от работы и времени, проведенного с сыном", - с улыбкой сказала Мишина.

Фаворитка Танцев со звездами 2019 раскрыла секрет своей невероятной формы

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

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