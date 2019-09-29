Танцы со звездами 2019: Ризатдинова в "зловещем" образе покорила зрителей

Анна Ризатдинова не перестает удивлять зрителей и судей Танцев со звездами 2019
В шоу Танцы со звездами 2019 Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров снова наделали шума. В прямом эфире 29 сентября Анна и Александр перевоплотились в героев популярного сериала "Семейка Адамсов".
К чему бы это? Дело в том, что тема шестого выпуска Танцев со звездами 2019 - "Вечер кинофильмов". Сегодня звездные участники шоу воссоздают сцены из известных кинолент и превращаются в своих любимых кумиров.
Ча-ча-ча Ризатдиновой и Прохорова понравилось не только зрителям, но и судьям шоу. Екатерина Кухар даже подарила Анне Ризатдиновой череп ее "фамильной косули Матильды".
Добавим, что на паркет с Анной и Александром вышли "неудачники" прошлых выпусков – Серега и Надежда Матвеева.
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на Танцах со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
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