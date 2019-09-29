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Танцы со звездами 2019: Ризатдинова в "зловещем" образе покорила зрителей

STYLERЖизнь    29.09.2019 - 22:22
Танцы со звездами 2019: Ризатдинова в "зловещем" образе покорила зрителей
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на Танцах со звездами 2019 (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Анна Ризатдинова не перестает удивлять зрителей и судей Танцев со звездами 2019

В шоу Танцы со звездами 2019 Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров снова наделали шума. В прямом эфире 29 сентября Анна и Александр перевоплотились в героев популярного сериала "Семейка Адамсов".

К чему бы это? Дело в том, что тема шестого выпуска Танцев со звездами 2019 - "Вечер кинофильмов". Сегодня звездные участники шоу воссоздают сцены из известных кинолент и превращаются в своих любимых кумиров.

Ча-ча-ча Ризатдиновой и Прохорова понравилось не только зрителям, но и судьям шоу. Екатерина Кухар даже подарила Анне Ризатдиновой череп ее "фамильной косули Матильды".

Добавим, что на паркет с Анной и Александром вышли "неудачники" прошлых выпусков – Серега и Надежда Матвеева.

Танцы со звездами 2019: Ризатдинова в &quot;зловещем&quot; образе покорила зрителей

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на Танцах со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

  • Супер! Сегодня просто супер! Я даже рот раскрыла, когда Яма начал свою речь. А потом оказалось, он начал с шутки. Ризатдинова сегодня супер!
  • Аня сама сильная участница всех выпуски Танцев. Пластика на высоте, поддержки, постановка ... Ну очень круто!
  • Это лучшая пара в этом сезоне, они молодцы!
  • Это великолепно! Какие ноги! Лучше нет в проекте;
  • Шикарно! Впрочем, как всегда!
  • Мне очень понравилось;
  • лучший номер.

Танцы со звездами 2019: Ризатдинова в &quot;зловещем&quot; образе покорила зрителей

Танцы со звездами 2019: Ризатдинова в &quot;зловещем&quot; образе покорила зрителей

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