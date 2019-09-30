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Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в 6 випуску (фото, відео)

STYLERТелешоу    30.09.2019 - 00:08
Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в 6 випуску (фото, відео)
Танці з зірками 2019 - результати 6 ефіру від 29 вересня (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Шостий випуск шоу Танці з зірками 2019 покинула пара Дзідзьо і Яна Цибульська

Танці з зірками 2019 29 вересня покинула пара Дзідзьо і Яна Цибульська. Саме цим учасникам глядачі віддали найменше своїх голосів сьогодні.

А ось судді віддали найменшу кількість балів Михайлу Кукуюку і Єлизаветі Дружиніній, які перевтілилися в цьому ефірі в героїв фільму "Маска".

Результати 6 ефіру Танців з зірками 2019

  • Ксенія Мішина і Женя Кот - 30
  • Даніель Салем і Юлія Сахневич - 29
  • Анна Різатдінова і Олександр Прохоров - 29
  • Олена Кравець і Максим Леонов - 28
  • Людмила Барбір і Дмитро Жук - 26
  • Володимир Остапчук і Ілона Гвоздьова - 25
  • Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар - 21
  • Дзідзьо і Яна Цибульська - 21
  • Олексій Яровенко і Олена Шоптенко - 20
  • Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна - 14

Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в 6 випуску (фото, відео)

Результати шостого випуску Танців з зірками 2019 – оцінки суддів

Як пройшов шостий випуск Танців з зірками 2019

Вечір кінофільмів - Номер відкриття – Танці з зірками 6 сезон

У шостому ефірі глядачі 1+1 побачили неймовірно ніжний контемпорарі від шоумена Володимира Остапчука та минулорічної переможниці Танців Ілони Гвоздьової. Пара неймовірно відтворила сюжет із культового драматичного фільму "Титанік".

Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в 6 випуску (фото, відео)

Володимир Остапчук і Ілона Гвоздьова (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Пристрасні акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот запалили зал феєричним джазом із фільму "Чикаго".

Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в 6 випуску (фото, відео)

Ксенія Мішина та Женя Кот (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Тарантіно би точно сподобався танець у виконанні Людмили Барбир та Дмитра Жука.

Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в 6 випуску (фото, відео)

Людмила Барбир та Дмитро Жук (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Сексуальний ведучий Даніель Салем і Юлія Сахневич занурили глядачів у ліричну та ніжну румбу під саундтрек до фільму "Народження зірки".

Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в 6 випуску (фото, відео)

Даніель Салем і Юлія Сахневич (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Актор Олексій Яровенко та хореограф Олена Шоптенко вразили номером у стилі фільму "Джокер". Олена перетворилася на загадкову Харлі Квін, а Олексій - на небезпечного Джокера.

Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в 6 випуску (фото, відео)

Олена Шоптенко і Олексій Яровенко (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Неймовірне перевтілення від Анни Різатдінової та Олександра Прохорова у героїв серіалу "Сімейка Адамсів" - це щось неймовірне!

Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в 6 випуску (фото, відео)

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров (фото: facebook.com/tanci1plus1)

А як вам запальне танго у виконанні DZIDZIO та Яни Цибульської?

Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в 6 випуску (фото, відео)

DZIDZIO та Яна Цибульська (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Після фрістайлу від Олени Кравець та Макса Леонова ні у кого не було спокою усередині.

Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в 6 випуску (фото, відео)

Олена Кравець та Макс Леонов (фото: facebook.com/tanci1plus1)

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