Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в 6 випуску (фото, відео)

Шостий випуск шоу Танці з зірками 2019 покинула пара Дзідзьо і Яна Цибульська
Танці з зірками 2019 29 вересня покинула пара Дзідзьо і Яна Цибульська. Саме цим учасникам глядачі віддали найменше своїх голосів сьогодні.
А ось судді віддали найменшу кількість балів Михайлу Кукуюку і Єлизаветі Дружиніній, які перевтілилися в цьому ефірі в героїв фільму "Маска".
Результати шостого випуску Танців з зірками 2019 – оцінки суддів
Вечір кінофільмів - Номер відкриття – Танці з зірками 6 сезон
У шостому ефірі глядачі 1+1 побачили неймовірно ніжний контемпорарі від шоумена Володимира Остапчука та минулорічної переможниці Танців Ілони Гвоздьової. Пара неймовірно відтворила сюжет із культового драматичного фільму "Титанік".
Володимир Остапчук і Ілона Гвоздьова (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Пристрасні акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот запалили зал феєричним джазом із фільму "Чикаго".
Ксенія Мішина та Женя Кот (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Тарантіно би точно сподобався танець у виконанні Людмили Барбир та Дмитра Жука.
Людмила Барбир та Дмитро Жук (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Сексуальний ведучий Даніель Салем і Юлія Сахневич занурили глядачів у ліричну та ніжну румбу під саундтрек до фільму "Народження зірки".
Даніель Салем і Юлія Сахневич (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Актор Олексій Яровенко та хореограф Олена Шоптенко вразили номером у стилі фільму "Джокер". Олена перетворилася на загадкову Харлі Квін, а Олексій - на небезпечного Джокера.
Олена Шоптенко і Олексій Яровенко (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Неймовірне перевтілення від Анни Різатдінової та Олександра Прохорова у героїв серіалу "Сімейка Адамсів" - це щось неймовірне!
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров (фото: facebook.com/tanci1plus1)
А як вам запальне танго у виконанні DZIDZIO та Яни Цибульської?
DZIDZIO та Яна Цибульська (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Після фрістайлу від Олени Кравець та Макса Леонова ні у кого не було спокою усередині.
Олена Кравець та Макс Леонов (фото: facebook.com/tanci1plus1)