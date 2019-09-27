Участница Танцев со звездами Ризатдинова откровенно рассказала о семье и сыне

Фото: Анна Ризатдинова (oligarh.media)

Анна Ризатдинова поделилась подробностями личной жизни

Участница Танцев со звездами 2019 и знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, как воспитывает своего сына, а также о том, как ей удалось вернуться в форму после родов. Об этом она рассказала в интервью "1+1".

По словам спортсменки, во время беременности она набрала 15 килограммов, после родов сбросить вес быстро не удавалось, в этом ей помог спорт и йога. Анна вернулась в прежнюю форму только через три месяца. Участница "танцев" также подчеркнула, что она все время в движении, это и помогает ей быть стройной и подтянутой.

Фото: Анна Ризатдинова (oligarh.media)

"Как и раньше, я люблю спорт. Однако теперь на первом месте - семья. Я провожу мастер-классы по художественной гимнастике в разных странах мира. Работать с детьми, делиться своим опытом, поддерживать маленьких спортсменов на их непростом пути - все это приносит мне невероятное удовольствие", - призналась Анна.

Ризатдинова отметила, что кайфует от времени, которое она проводит с маленьким сыном Романом, но порядки устанавливает она, так ее саму приучили с детства.

"Я придерживаюсь определенного распорядка дня, и мой сын - тоже. Режим сна, правильное питание, занятость ... Именно в таком ритме малыш растет здоровым и спокойным", - сказала гимнастка.

Анна сообщила, что по уходу за сыном ей помогает мама.

"Моя мама остается с ним, когда я на тренировке. Однако все свободное время и выходные посвящаю сыночку. Чувствую, как он ждет моего возвращения с тренировки. Признаюсь, мы даже занимаемся йогой вместе!" - подитожила гимнастка.