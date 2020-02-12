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Танцующий президент: в сети появилось забавное видео с Зеленским

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 17:51
Танцующий президент: в сети появилось забавное видео с Зеленским
Владимир Зеленский (Коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский станцевал зажигательный танец в ночном клубе

В сети появилось забавное видео с президентом Украины Владимиром Зеленским. Автор ролика утверждает, что что на кадрах видео - президент Зеленский, но видео было сделано задолго до того, как онвозглавил страну. Сам ролик опубликовали в Telegram-канале "Политика страны". Девушка, которая танцует в ночном клубе с семьей президента, опубликовала его в соцсети Tik Tok.

"В социальной сети TikTok набирает популярность видео танцующего Зеленского. Автор видео уточняет, что оно сделано еще до того, как Зе стал президентом", - подписали видео.

"А вы танцевали с президентом?" – подписала ролик пользователь под ником leona.lena.

На видео показано, как мужчина очень похожий на Зеленского "отжигает" на танцполе ночного клуба. При этом рядом с ним можно заметить и женщину, похожую на его жену Елену.

Видео можно посмотреть здесь.

Кстати, танцевальные способности у Зеленского есть еще со времен "Танцев со звездами", в которых он принимал участие. Тогда актер "Квартала 95" демонстрировал отличную физическую форму.

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