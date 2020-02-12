Танцюючий президент: у мережі з'явилося кумедне відео з Зеленським

Володимир Зеленський (Колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський станцював запальний танок у нічному клубі

У мережі з'явилося кумедне відео з президентом України Володимиром Зеленським. Автор ролика стверджує, що на кадрах відео - президент Зеленський, але відео було зроблено задовго до того, як він очолив країну. Сам ролик опублікували в Telegram-каналі "Політика країни". Дівчина, яка танцює в нічному клубі з родиною президента, опублікувала його у соцмережі Tik Tok.

"В соціальній мережі TikTok набирає популярність відео танцюючого Зеленського. Автор відео уточнює, що воно зроблено ще до того, як Зе став президентом", - підписали відео.

"А ви танцювали з президентом?" – підписала ролик користувач під ніком leona.lena.

На відео показано, як чоловік дуже схожий на Зеленського "віджигає" на танцполі нічного клубу. При цьому поряд з ним можна помітити і жінку, схожу на його дружину Олену.

Відео можна подивитися тут.

До Речі, танцювальні здібності у Зеленського є ще з часів "Танців з зірками", в яких він брав участь. Тоді актор "Кварталу 95" демонстрував відмінну фізичну форму.