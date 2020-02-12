ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Танцюючий президент: у мережі з'явилося кумедне відео з Зеленським

STYLERЖиття    12.02.2020 - 17:51
Танцюючий президент: у мережі з'явилося кумедне відео з Зеленським
Володимир Зеленський (Колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський станцював запальний танок у нічному клубі

У мережі з'явилося кумедне відео з президентом України Володимиром Зеленським. Автор ролика стверджує, що на кадрах відео - президент Зеленський, але відео було зроблено задовго до того, як він очолив країну. Сам ролик опублікували в Telegram-каналі "Політика країни". Дівчина, яка танцює в нічному клубі з родиною президента, опублікувала його у соцмережі Tik Tok.

"В соціальній мережі TikTok набирає популярність відео танцюючого Зеленського. Автор відео уточнює, що воно зроблено ще до того, як Зе став президентом", - підписали відео.

"А ви танцювали з президентом?" – підписала ролик користувач під ніком leona.lena.

На відео показано, як чоловік дуже схожий на Зеленського "віджигає" на танцполі нічного клубу. При цьому поряд з ним можна помітити і жінку, схожу на його дружину Олену.

Відео можна подивитися тут.

До Речі, танцювальні здібності у Зеленського є ще з часів "Танців з зірками", в яких він брав участь. Тоді актор "Кварталу 95" демонстрував відмінну фізичну форму.

В Україні хочуть зробити зарплати, як у Польщі: скільки зможем отримувати Слово "слуга" у назві партії хочуть заборонити через суд
Новини України Володимир Зеленський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся